Sem herdeiros, ator Matthew Perry deixa fortuna equivalente a R$ 600 milhões

Uma fortuna avaliada em R$ 600 milhões: essa é a bolada deixada por Matthew Perry, ator conhecido por sua participação no seriado Friends. Encontrado morto na hidromassagem de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último sábado (28/10), o ator teve muitas namoradas, entre elas as estrelas Julia Roberts e Cameron Diaz, mas nunca se casou nem teve filhos.

Perry era próximo da afilhada, Tara Matthew, que chegou a postar uma foto da jovem com ele numa partida do “US Open”, em setembro de 2022. Filho do também ator John Bennett Perry, ainda vivo, e Suzanne Perry, Matthew, o ator tem cinco irmãos. É com eles que a fortuna do astro de “Friends” deve ficar. Não se sabe ainda se ele deixou um testamento.

Em junho deste ano, apesar de uma conta bancária a perder de vista, Matthew manifestava a vontade de ter uma vida mais simples. Ele já havia vendido sua mansão de 5 mil m² em Malibu, por R$ 75 milhões (conseguiu R$ 71 milhões por ela), sua cobertura, também em LA, de 1 mil m² e vista 360º da cidade, que foi comprada pela cantora Rihanna por R$ 104 milhões, e antes de morrer se desfez de outra casa para comprar uma menor, em Pacific Palisades, distante da agitação de Beverly Hills e seus arredores.