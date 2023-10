Matthew Perry: relembre momentos icônicos de Chandler Bing em “Friends”

O ator Matthew Perry foi encontrado morto aos 54 anos neste sábado (28), em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A suspeita, de acordo com autoridades policias, é que ele tenha morrido em um acidente de afogamento em sua banheira de hidromassagem.

O artista ficou conhecido pelo seu personagem Chandler Bing, da série de TV “Friends”, em que atuou ao lado de Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

Abaixo, relembre os momentos mais icônicos e frases memoráveis do personagem ao longo das dez temporadas de “Friends”:

Quando Chandler viaja para o Iêmen por não conseguir terminar com Janice

Chandler não conseguia terminar com a namorada Janice (Maggie Wheeler) e diz a ela que precisará ser transferido para outro país, a trabalho. Como Janice pareceu empolgada com a notícia, ele tenta desencorajá-la informando que a transferência será para o Iêmen, no Oriente Médio.

Mesmo assim, a namorada se recusa a deixá-lo e decide ficar com ele até o momento em que ele vai viajar, no dia seguinte, ajudando-o a fazer as malas e indo até o aeroporto com ele.

Ao chegarem lá, ela pensa que finalmente Janice vai embora, mas ela diz que ficará até o avião decolar. Então, ele vai até o guichê da companhia aérea e finge comprar uma passagem para o Iêmen, em uma conversa impagável com a funcionária da empresa. Como Janice ainda o acompanha, ele é obrigado a de fato comprar o bilhete para o Iêmen e embarca para o outro país.

Quando Monica é queimada por uma água-viva

Monica (Courteney Cox) é queimada por uma água-viva, em uma viagem que faz com Joey (Matt LeBlanc) e Chandler (Matthew Perry).

Quando voltam para casa, nenhum dos três quer falar sobre o ocorrido, mas, diante da insistência dos outros amigos, acabam contando.

Eles relatam que decidiram fazer conforme tinham visto no Discovery Channel: a urina seria uma forma de aliviar a dor da queimadura.

Como Monica não consegue urinar na própria perna, e Joey também não consegue, por ficar acanhado, sobra para Chandler cumprir a missão.

Quando Chandler conta o que precisou fazer, em tom tragicômico, ele lembra de como Joey o pressionou no momento: “Faça agora, faça!” e diz que ainda consegue ouvir os gritos tarde da noite, relembrando o episódio.

Quando Chandler fica bêbado, beija uma irmã de Joey, mas não lembra qual

Chandler, em uma noite bebedeira, acaba beijando uma das várias irmãs de Joey, mas não se lembra qual, pois as considera todas parecidas. Joey o confronta e ele consegue pelo menos descobrir um nome: havia beijado a Mary Angela.

Chandler acaba indo na casa da família de Joey, e é perseguido e beijado por uma das irmãs Tribbiani. A princípio, acha que se trata de Mary Angela, mas ela depois revela que é Mary Tereza, e a verdadeira Mary Angela aparece e os flagra.

A confusão estava instaurada: todas as irmãs vão até o cômodo e chamam Joey para tomar satisfação e bater em Chandler. Joey diz que deixaria por menos, em nome da amizade, desde que Chandler identificasse Mary Angela, o que ele não consegue fazer e acaba apanhando de uma das irmãs.

Quando Chandler, com sono, concorda com uma transferência para Tulsa

Depois de uma noite mal dormida, Chandler acaba adormecendo no trabalho. Quando seu chefe pergunta quem gostaria de assumir os escritórios em Tulsa, cidade em Oklahoma, ele concorda, sem entender muito bem com o que está concordando, por conta do sono.

Quando ele conta para Monica, sua namorada naquele momento da série, ela manda que ele conserte a situação. Sua conversa com o chefe é hilária: quanto mais ele tenta consertar, pior fica. Ele acaba tendo que aceitar a transferência.

O pedido de casamento para Monica

Chandler sempre foi o clássico homem com medo de compromisso e ninguém imaginaria que fosse se casar. Mas o relacionamento com Monica o faz mudar e ele decide pedi-la em casamento.

Depois de comprar o anel, ele tenta fazer a proposta em um restaurante, mas um antigo amor de Monica, Richard (Tom Selleck), aparece e estraga o momento.

Ao voltarem para casa, Chandler acha que a surpresa foi estragada, pois todos os amigos querem ver as mãos de Monica com o anel. Ele decide então enganá-la sobre suas intenções, fazendo-a pensar que o relacionamento não teria futuro.

O que acontece em seguida é um marco da série e termina com uma das cenas mais românticas de “Friends”: Monica surpreende Chandler e o pede em casamento.

Relembre também algumas das frases mais memoráveis de Chandler Bing em “Friends

“Eu sou Chandler, faço piadas quando estou desconfortável”.

“Não sou bom em dar conselhos, posso fazer um comentário sarcástico para você?”

“É sempre melhor mentir do que ter uma discussão complicada”.

“Não tenho esperança, sou estranho e desesperado por amor!”

“Sou aluno de uma academia. Tento ir quatro vezes por semana, mas perdi as últimas mil e duzentas vezes”.

“É seguro dizer que nossa amizade está efetivamente arruinada”.