Matthew Perry: fãs belenenses de ‘Friends’ comentam sobre a morte do ator

Após a notícia da morte do ator Matthew Perry, que deu vida ao icônico Chandler, na série Friends, no último sábado (28), muitos fãs do ator declararam tristeza pela enorme perda. Neste domingo (29), alguns belenenses amantes do seriado contaram sobre a tristeza ao saber da morte de Matthew, mas também afirmaram que irão continuar revendo os episódios, para sempre deixar viva a memória do ator.

Jéssica e a família durante o aniversário com a temática da série Friends (Foto: Arquivo pessoal)

Matthew Perry ganhou o coração dos fãs durante a série, onde atuou ao lado de Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc. Para a terapeuta ocupacional Jessica Sharma, que é fã da série há mais de 15 anos, a notícia do falecimento de Matthew foi uma surpresa.

“Ele era o meu favorito tanto dentro da série, quanto na vida real. De início achei que a morte fosse fake news, por ele ser novo. Mas depois que eu vi o motivo, afogamento, achei que poderia ser real. Doeu saber da morte dele. O resto dos atores, amavam a convivência com ele. Então o mundo precisa muito de gente assim, feliz, alto astral, independente da fama”, disse Jéssica.

Jéssica Fróes (Foto: Arquivo pessoal)

Outra fã do icônico seriado e também de Matthew Perry é Jéssica Fróes. A administradora assiste a série há mais de 12 anos e conta que acompanhou o difícil momento enfrentado pelo ator, que teve depressão. “Eu tomei um susto enorme ao saber da morte dele. Eu vi que ele se recuperou de uma depressão e alguns atores da própria série ajudaram muito ele no processo. Ele até tinha criado um Instagram para se aproximar mais dos fãs e ver o carinho que todos tínhamos por ele e sei que isso ajudou muito. A questão é que fica a dúvida se houve relação com problemas pessoais ou foi natural. Mas foi muito triste”, conta.

(Foto: Arquivo pessoal)

Jéssica Fróes conta que irá continuar assistindo a série e acompanhando os outros atores pelas redes sociais. “Quem gosta realmente acaba sabendo sobre fatos curiosos e mais detalhes sobre a vida dos atores. Os fãs querem saber o que eles fazem e ver coisas que os atores vivem fora das câmeras. Desde que eu conheci a série, gostei demais. Teve episódios tristes e outros mais alegres, mas eu nunca vou deixar de assistir. Eu gosto demais, tenho um box com as temporadas completas e até objetos iguais aos da série”, finaliza.