Fãs esgotam vendas de biografia de Matthew Perry, o Chandler, da série 'Friends'

A morte de Matthew Perry no último sábado (28) fez com que aumentasse as vendas da biografia dele, intitulado em português como “Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível”, em poucas horas, chegando até esgotar o estoque da editora responsável pela publicação no Brasil. O livro pulou para 1º lugar na Amazon, onde subiu cerca de 125.000% nas vendas.

Em entrevista ao F5, o diretor editorial do Grupo Editoral Record, responsável pelo lançamento do best seller no país, Cassiano Elek Machado, explicou que atualmente as vendas do livro eram boas, mas estáveis, e com a morte do artista elas explodiram no mesmo momento. Para ele, esse comportamento do consumidor chega a ser comum.

"Quando algum personagem muito querido morre ou acontece algo muito relevante relacionado à pessoa, os leitores ficam imediatamente interessados em saber mais sobre aquela trajetória”, afirmou Elek.

Ele ressaltou que no caso de Perry a curiosidade tem “algo a mais”, pois o livro foi lançado recentemente e o ator falava abortamento de temas considerados polêmicos em sua vida. “Um livro no qual ele falava de uma maneira muito aberta sobre os dramas que viveu, as questões com drogas, bebidas, doenças, uma série de problemas que ele vivenciou. Então, acho que isso fez com que esse interesse fosse ainda maior”, acrescentou.