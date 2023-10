Matthew Perry, de ‘Friends’, morreu no dia do aniversário de 56 anos da ex, Julia Roberts

Matthew Perry, ator conhecido por sua atuação como o personagem Chandler na série Friends, foi encontrado morto na jacuzzi de casa, nos EUA, na noite do último sábado (28). Coincidentemente, na mesma data, sua ex-namorada, Julia Roberts, completou 56 anos.

Poucas pessoas sabem, mas Perry e a atriz tiveram um breve romance nos anos 90, logo após Julia participar de um episódio no seriado, no qual chegou a fazer par romântico com o ator. O relacionamento não deu certo e o casal rompeu.

“Eu nunca poderia ser o suficiente; eu estava quebrado, zoado, nada amável. Então, em vez de enfrentar a inevitável agonia de perdê-la, terminei com a bela e brilhante Julia Roberts”, escreveu Matthew no livro de memórias da série, o Lovers and the Big Terrible Thing, lançado em 2022.