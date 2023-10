Matthew Perry, ator da série 'Friends', morre afogado em Los Angeles

Matthew Perry, o eterno Chandler de Friends, morreu neste sábado (28), aos 54 anos. Segundo o TMZ, o ator foi encontrado morto em uma casa em Los Angeles, vítima de afogamento.

Segundo o site, fontes policiais afirmaram que o ator foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de uma casa em Los Angeles. Não foram encontradas drogas no local. De acordo com o TMZ, não há crime envolvido.

O ator

Matthew nasceu em 19 de agosto de 1969. O seu papel mais famoso foi o de Chandler Bing, da série Friends. Em 2013, o ator protagonizou a série "Go On", mas seu último trabalho foi em 2017, interpretando Ted Kennedy, na minissérie "The Kennedys After Camelo".

Ao longo da carreira, Matthew Perry falou diversas vezes sobre o vício em drogas. Em seu livro de memórias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, lançado em novembro do ano passado, o ator contou que o problema, inclusive, fazia com que ele evitasse rever a série que o tornou famoso no mundo. Perry contou que a aparência magra em cena lhe despertavam gatilhos.

"Friends" é a série de comédia de maior sucesso em todos os tempos. A história dos seis amigos ganhou o mundo e angariou fãs apaixonados que, até hoje, reproduzem bordões, compram produtos oficiais e perpetuam o amor pela produção.