Última publicação de Matthew Perry, de ‘Friends’, foi foto dele em uma piscina

A morte do ator Matthew Perry, da série Friends, no último sábado (28) causou angústia em vários fãs, já que ele foi encontrado em uma hidromassagem afogado. Muitos fãs procuraram o perfil do icônico Chandler para se despedir e perceberam uma coincidência da causa da morte de Perry e a última publicação dele no Instagram, no dia 23 de outubro. Confira:

O ator aparece em uma imagem em uma piscina sob uma luz roxa e com fones de ouvido sem fio durante à noite. Na legenda, ele escreveu: "Oh, então água quente girando ao redor faz você se sentir bem? Eu sou Mattman".