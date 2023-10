Autópsia de Matthew Perry é inconclusiva; causa da morte ainda é investigada

O ator Matthew Perry, que morreu aos 54 anos no último sábado (28), dentro de uma banheira de hidromassagem em sua casa nos Estados Unidos, teve a autópsia inconclusiva. A causa da morte ainda não foi divulgada e só será confirmada após os resultados dos exames toxicológicos.

Segundo a polícia de Los Angeles, não houve sinais óbvios de trauma. O escritório do Examinador Médico do Condado de Los Angeles atualizou seu arquivo no domingo para informar que o caso foi adiado. Isso geralmente significa que a autópsia está completa, mas que mais detalhes são necessários.

Perry lutou contra a dependência de analgésicos e álcool durante maior parte de sua carreira. Ele frequentou clínicas de reabilitação em várias ocasiões, principalmente durante as gravações do seriado Friends. O ator era conhecido por interpretar o sarcástico Chandler Bing na popular série de TV dos anos 1990.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)