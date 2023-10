Elenco de ‘Friends’ se pronunciam após morte de Matthew Perry: ‘Totalmente arrasados’

Os atores do elenco da série “Friends”, o qual Matthew Perry, fazia parte há décadas, se pronunciaram sobre o falecimento do artista no último sábado (28), aos 54 anos. Em um comunicado enviado à People, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer afirmaram que estão “completamente devastados” com a perda de Perry.

“(..) Éramos mais do que apenas companheiros de elenco. Somos uma família. Há muito a dizer, mas agora vamos tirar um momento para lamentar e processa essa perda insondável. (...) Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo”, disse o texto em nome do grupo.

Causa da morte

Matthew foi encontrado morto em sua casa na área de Los Angles, nos EUA, após supostamente ter sofrido um afogamento. O ator estava na banheira de hidromassagem da residência.

Segundo com o site Deadline, a autópsia de Perry foi considerada inconclusiva e estão esperando exames toxicológicos para determinar a causa da morte do artista.

Com quem fica a herança de Matthew Perry?

A fortuna deixada por Matthew é avaliada em R$ 600 milhões. Apesar de ter tido várias namoradas, entre as atrizes Julia Roberts e Cameron Diaz, Perry nunca se casou nem teve filhos.

Próximo à afilhada Tara, e filho do também ator John Bennett Perry, ainda vivo, e Suzanne Perry, além de possuir cinco irmãos, são com eles que devem ficar o dinheiro acumulado pelo ator. Ainda não se sabe se ele deixou um testamento repartindo o valor.