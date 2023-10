Relembre a trajetória do ator Matthew Perry, o Chandler de 'Friends', que morreu aos 54 anos

Matthew Perry, eterno Chandler Bing de "Friends", morreu, em Los Angeles, no último sábado (28). O artista de 54 anos acumulou fãs ao redor do mundo com o personagem marcante na sitcom americana e chegou a ser indicado ao Emmy de melhor ator coadjuvante em séries de comédia, em 2002, pelo papel na série de Marta Kauffman e David Crane.

Nascido em Williamstown, Massachusetts, Perry começou a atuar em 1979, quando ainda tinha dez anos. Na época, viveu o personagem Arthur, na série de drama "240-Robert", exibida pela ABC entre 28 de agosto de 1979 a 21 de março de 1981.

Filho do ator John Bennett Perry e da jornalista Suzanne Perry, o intérprete de Chandler se mudou para o Canadá ainda jovem, após a separação dos pais. Lá, Matthew levou adiante a paixão pelo tênis e seguiu carreira no esporte. Logo depois, ele também decidiu mergulhar no mundo artístico quando foi morar com o pai em Los Angeles durante a adolescência.

Carreira

Nos anos seguintes, após a estreia como Arthur, o artista começou a fazer participações em outros seriados da época, como "Not Necessarily the News" (1983), "Charles in Charge" (1985), "Silver Spoons" (1986) e The Tracey Ullman Show” (1987).

Um ano após participar do programa de televisão da atriz Tracey Ullman, Perry fez estreia no cinema, vivendo Fred Roberts no drama "Uma noite na Vida de Jimmy Reardon" e, em 1989, participou do filme "Não Mexa com a Minha Filha", vivendo o personagem Timothy.

As participações em séries e filmes garantiram a Matthew o papel em Friends, série que estreou em 22 de setembro de 1994 e teve 236 episódios exibidos. A comédia de Marta Kauffman e David Crane abordava a rotina de seis amigos, Chandler, Mônica, Rachel, Joey, Ross e Phoebe, que moravam em Nova York e tinham estilos de vida diferentes, mas sempre conseguiam marcar um encontro na cafeteria Central Perk.

Após viver Chandler, o ator estrelou outros filmes e séries, como "Meu Vizinho Mafioso" 1 e 2, "Dezessete Outra Vez" e Go On, intitulado por Matthew como o melhor papel de toda a carreira. O último trabalho na TV foi em 2017, vivendo Ted Kennedy na minissérie "The Kennedys After Camelot".

Cinco anos depois, ele lançou a autobiografia "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", no qual detalhou momentos dos bastidores de Friends, falou sobre a luta que enfrentou contra as drogas e outros momentos, ao longo dos 54 anos de vida.

