Matthew Perry foi encontrado morto por Corpo de Bombeiros, afirma porta-voz do departamento

O ator Matthew Perry foi encontrado sem vida pelo Corpo de Bombeiros no último sábado (28). As informações vieram por meio do porta-voz do Departamento de Bombeiros, de Los Angeles, em entrevista ao New York Times. Segundo a autoridade, o artista estava dentro de uma banheira quando os bombeiros chegaram ao local.

Ainda segundo a declaração, os profissionais responderam a uma chamada do 911 feita da residência do artista, em Pacific Palisades, um bairro de Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Um adulto do sexo masculino estava morto antes da chegada da equipe de resgate. Ele foi encontrado por outra pessoa, que reposicionou a vítima com a cabeça para fora d’água. Os bombeiros retiraram a vítima da jacuzzi e fizeram uma rápida análise médica para determinar que ele já estava morto”, revelou.

Segundo o portal TMZ, que conversou com os policiais, Matthew havia entrado na banheira de hidromassagem pouco tempo antes de ser encontrado, já que não estava com aparência de encharcado. A causa da morte de Matthew Perry ainda não foi definida. A polícia aguarda resultados de exames toxicológicos para a conclusão.

Elenco de ‘Friends’ se pronuncia após morte de Matthew Perry

Na última segunda-feira (30), os protagonistas da série "Friends", se pronunciaram em conjunto, pela primeira vez, desde a morte do ator. Em nota, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer lamentaram profundamente a perda.

“Estamos todos completamente devastados com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas companheiros de elenco. Somos uma família. Há muito a dizer, mas agora tiremos um momento para lamentar e processar essa perda insondável”, informa o comunicado.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)