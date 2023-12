Laudo médico identifica causa da morte do ator Matthew Perry, de 'Friends'; veja

Foi divulgada, nesta sexta-feira (15), a causa da morte do ator Matthew Perry, de "Friends". O norte-americano, conhecido por interpretar Chandler na série, foi encontrado morto no dia 28 de outubro, aos 54 anos, na própria residência na Califórnia. Peritos identificaram a presença de "Ketamina" no organismo do artista. A substância é utilizada tanto no tratamento da depressão quanto como droga recreativa. Ela foi apontada como a principal causa da morte, conforme divulgado pelo Gabinete Médico do Condado de Los Angeles.

Além da Ketamina, contribuíram para o falecimento do ator fatores como afogamento, doença arterial coronariana e os efeitos da buprenorfina, uma substância empregada no tratamento contra o vício em opióides. O laudo de autópsia, obtido pela revista People, revelou que a morte de Perry ocorreu por "via desconhecida de ingestão de drogas", observando que ele foi encontrado "em uma piscina residencial".

Apesar da presença de medicamentos prescritos e pílulas soltas na residência de Perry, o relatório toxicológico, obtido pelo TMZ, indicou que nenhuma droga foi encontrada nas proximidades da piscina. O documento destacou ainda que não houve sinais de trauma fatal ou suspeita de crime.

Conforme informações do relatório toxicológico, a Ketamina resultou em superestimulação cardiovascular e depressão respiratória no ator. Uma das hipóteses levantadas é que Perry tenha utilizado a substância algumas horas antes da morte.

O relatório mencionou que aproximadamente uma semana antes de falecer, o ator havia passado por uma terapia de infusão de Ketamina para tratar a depressão e ansiedade. Contudo, devido à curta meia-vida da substância (de 3 a 4 horas, ou menos), não seria possível que a mesma tivesse origem na referida terapia de infusão.