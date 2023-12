Jennifer Aniston revela conversa com Matthew Perry no dia em que ator morreu

Jennifer Aniston revelou que havia trocado mensagens com Matthew Perry no dia da morte do ator. A Rachel, do consagrado seriado “Friends”, falou sobre o assunto em entrevista à revista Variety.

“Ele estava feliz”, contou Aniston. “Ele estava saudável. Ele tinha parado de fumar. Ele estava ficando em forma. Ele estava feliz – é tudo que eu sei”, disse, com os olhos cheios de lágrimas.

A entrevista era para falar sobre “The Morning Show”, produção em que Aniston trabalhou com a atriz Reese Whiterspoon, mas, acabou servindo para que o desabafo viesse à tona. A parceira de set de filmagem, que também participou da entrevista, enxugou as lágrimas da colega.

VEJA MAIS

Aniston espera que Matthew Perry, conhecido por dar vida ao personagem Chandler Bing, seja lembrando como “ele disse que gostaria de ser lembrado”: um homem que viveu bem e ajudou os outros.

“Eu quero que as pessoas saibam que ele estava realmente saudável e ficando mais saudável”, continua. “Ele estava em uma busca. Ele trabalhou tão duro. Ele realmente passou por uma situação difícil. Sinto muita falta dele. Todos nós sentimos. Cara, ele nos fez rir muito.”

Reese Whiterspoon chegou a participar de dois episódios do seriado e conheceu o elenco. Segundo ela, os atores “eram muito próximos uns dos outros”. “É incrível o que surgiu dessas amizades e como vocês sempre cuidaram uns dos outros por anos e anos. É realmente lindo e cria um padrão para o nosso meio, com a maneira que vocês se respeitavam”, disse.

“Eu me sinto sortuda por ter participado dessa série e cheguei como ‘Alice no País das Maravilhas’, assistindo o elenco mais popular fazendo tudo isso”, continuou. "Eu lembro de chegar em casa e pensar ‘nossa, eles estão em outro nível, eles estão em outro planeta de nível de comédia que eu nunca vi em toda minha vida’", destacou Whiterspoon.

O ator Matthew Perry foi encontrado morto aos 54 anos, no dia 28 de outubro. Perry sofreu com abuso de drogas e álcool, conforme compartilhou na autobiografia “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir” (Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível: As memórias do astro de Friends).