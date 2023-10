Lisa Kudrow, a Phoebe de 'Friends', está 'perplexa' com morte de Matthew Perry, diz site

A atriz Lisa Kudrow, que interpretou Phoebe na série "Friends", está "perplexa" com a morte do colega de cena Matthew Perry, aos 54 anos. A informação foi divulgada pelo jornal britânico DailyMail.

O ator que interpretou o personagem Chandler Bing foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último sábado (28). A causa da morte ainda não foi confirmada, mas há suspeitas de afogamento.

"Isso não parece real ou justo para ela ou qualquer membro da gangue. Porque Matthew finalmente estava em paz consigo mesmo e estava tendo o melhor ano de sua vida desde o lançamento de seu livro, quase exatamente um ano atrás. Ele estava aproveitando a vida", disse um amigo de Lisa.

Segundo a fonte, Matthew estava "mais próximo do que nunca" dos pais e engajado em se manter sóbrio. Ele também disse ao jornal que Lisa e os demais integrantes do elenco de "Friends" vão comparecer ao funeral do ator.

A atriz também estaria cogitando adotar o cachorro Alfred, comprado há três anos e que estava sempre aparecendo ao lado de Matthew nas redes sociais. "Lisa e elenco estarão todos presentes no funeral. Lisa também está pensando em acolher seu querido cachorro Alfred", afirmou a fonte.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)