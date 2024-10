Morte do ator Matthew Perry completa um ano e investigações continuam

A morte do ator Matthew Perry, conhecido por interpretar o personagem Chandler Bing na série "Friends", completa um ano nesta segunda-feira (28). O falecimento do artista, aos 54 anos, abalou fãs e colegas de trabalho após ele ser encontrado sem vida em sua banheira de hidromassagem, em outubro do ano passado, vítima dos “efeitos agudos” da cetamina, um potente sedativo.

Segundo a autópsia divulgada em dezembro, a substância estava em uma quantidade equivalente à usada em anestesias cirúrgicas, e o ator havia recebido várias injeções da droga naquele dia, ministradas por seu assistente pessoal, Kenneth Iwamasa, que morava com ele.

Perry enfrentava uma longa batalha contra o vício desde os tempos de “Friends” e compartilhou suas experiências no livro de memórias “Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível”, lançado no final de 2022. A obra revela detalhes de sua trajetória, incluindo as dificuldades com o abuso de substâncias.

O ator estava em tratamento com infusões de cetamina para lidar com ansiedade e depressão. No entanto, a quantidade da droga em seu organismo, segundo o laudo médico, não poderia ser explicada apenas pelas terapias, uma vez que a cetamina é geralmente metabolizada em poucas horas.

Investigações

As investigações sobre a morte trágica de Perry avançaram e resultaram em acusações contra dois de seus médicos. Um deles, o anestesista Mark Chavez, de 54 anos, admitiu em tribunal que forneceu cetamina ilegalmente ao ator. Chavez é um dos cinco acusados envolvidos no caso e, se condenado, poderá enfrentar até 10 anos de prisão.

De acordo com o legista, o afogamento também foi um fator contribuinte para a morte, mas a causa principal foi a overdose de cetamina. Nenhuma substância ilícita ou equipamentos suspeitos foram encontrados na casa do ator.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)