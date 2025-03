Novela turca 'A Noiva de Istambul': conheça a história e saiba onde assistir

A novela turca "A Noiva de Istambul" está fazendo sucesso entre os fãs brasileiros, assim como aconteceu na terra natal da dizi quando foi exibida, entre 2017 e 2019. Ela chegou a receber uma indicação ao International Emmy Awards para o prêmio de "Melhor Telenovela".

O seriado turco tem como foco principal a família Boran, em que os conflitos e os amores vão construindo toda a história dos familiares que estão situados entre as cidades de Istambul e Bursa, no noroeste da Turquia.

O elenco principal é formado por Özcan Deniz, que vive um empresário rico e poderoso, e Aslı Enver, que interpreta uma cantora bonita e de bom coração. O roteiro da novela é por conta de Teşrik-i Mesai, enquanto a direção é de Zeynep Gunay e Deniz Kolos.

Confira os detalhes da novela turca "A Noiva de Istambul":

Trailer da novela turca "A Noiva de Istambul"

Sinopse da novela turca "A Noiva de Istambul"

Faruk Boran (Özcan Deniz) é um empresário rico, famoso e de uma família muito poderosa na Turquia, em que o seu novo amor traz novas tensões à família. O amor inesperado entre ele e a cantora Süreyya (Aslı Enver) enfrenta muitos problemas, principalmente por conta da mãe de Faruk, Esma Boran (Ipek Bilgin).

Além de todo o romance envolvido na novela, a dizi retrata as diferenças culturais que o país atravessa, em que o choque de ideias e gerações é bastante presente.

Quantos episódios tem a novela turca "A Noiva de Istambul"?

No canal do YouTube, a novela conta com 7 episódios dublados.

Ao longo das três temporadas, são 87 episódios.

Qual o elenco da novela turca "A Noiva de Istambul"?

O elenco principal da dizi é formado por Özcan Deniz e Aslı Enver.

Özcan Deniz é ator, cantor, compositor e diretor. Na dizi "A Noiva de Istambul", ele interpreta Faruk Boran (Reprodução / Instagram @ozcandeniz)

A atriz Aslı Enver interpreta "Süreyya" na novela turca "A Noiva de Istambul" (Reprodução / Instagram @aslienver)



Onde assistir à novela turca "A Noiva de Istambul"?

A dizi está disponível no YouTube com dublagem em português.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)