Novela turca 'Sr. Errado': Conheça a história e saiba onde assistir

A novela turca "Sr. Errado", também conhecida pelo título original "Bay Yanlış", é estrelada por Can Yaman, Özge Gürel e Gürgen Öz. A história é sobre uma mulher que está cansada de ser enganada em relacionamentos tóxicos, já que descobriu que o namorado estava traindo ela.

Na tentativa de aprender um pouco mais sobre os homens, ela busca conselhos com o seu vizinho. Talvez seja a oportunidade deles se ajudarem em questões que nem se dão conta.

A direção da dizi é por conta de Deniz Yorulmazer, que também dirigiu a novelas turcas "Love 101" e "Asas da Ambição", ambas disponíveis na Netflix. O roteiro é de Aslı Zengin, que também escreveu a dizi "A Sonhadora".

Confira os detalhes da novela turca "Sr. Errado":

Trailer da novela turca "Sr. Errado"

Sinopse da novela turca "Sr. Errado"

Ezgi (Özge Gürel) é uma mulher que acreditava no amor até descobrir que estava sendo traída pelo namorado. A partir disso, ela decidiu que vai encontrar o homem ideal e que seja digno de merecer o seu amor, ainda que já não acredite tanto assim que ele exista. As amigas já a julgam por conta das constantes escolhas erradas que ela fez na vida.

Ela acaba recebendo conselhos amorosos do seu vizinho, Özgür (Can Yaman), com uma condição: que ela finja ser namorada dele por uma noite. Ele é um homem que não acredita nenhum pouco no amor e é do tipo de estraga a vida de qualquer um, chamado de "Sr. Errado".

Enquanto eles estão fingindo um namoro, os dois começam a se envolver para valer. Onde será que vai parar isso?

Qual o elenco da novela turca "Sr. Errado"?

O elenco principal da dizi é formado por Can Yaman e Özge Gürel.

O ator Can Yaman interpreta o "Sr. Errado" na dizi (Reprodução / Instagram @canyaman)

A atriz Özge Gürel interpreta "Ezgi", uma mulher que ainda tenta acreditar no amor, na novela turca "Sr. Errado" (Reprodução / Instagram @ozgecangurelofficial)

Quantos episódios tem a novela turca "Sr. Errado"?

A dizi conta com 43 episódios disponíveis na plataforma de streaming.

Cada episódio dura em média 45 minutos.

Qual o gênero da novela turca "Sr. Errado"?

A série é classificada como comédia.

Qual a classificação da novela turca "Sr. Errado"?

A novela é indicada para pessoas maiores de 12 anos.

Onde assistir à novela turca "Sr. Errado"?

A dizi está disponível exclusivamente na Globoplay.

(Escrito por Rafeal Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)