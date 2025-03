Ator Can Yaman volta para as redes sociais e fará evento no Brasil; saiba quando e onde

O ator de novelas turcas e advogado Can Yaman voltou a publicar conteúdo nas redes sociais depois de um longo período distante da internet. O retorno é por conta da divulgação da nova série que o galã é protagonista, chamada "El Turco", que tem data prevista de lançamento para este mês.

Yaman fez sucesso nas novelas turcas "A Sonhadora" e "Sr Errado" e se tornou um dos atores preferidos do público brasileiro das dizis. Ele, que conta com seguidores e admiradores em todo o mundo, soma uma enorme rede de fãs no Brasil, o que o torna um verdadeiro astro turco. Seus trabalhos, disponíveis, no Brasil, na GloboPlay, vêm batendo recorde de audiência, alcançando o público que consome novelas - que agora, está conhecendo a variedade das produções turcas. Com El Turco, estima-se que a série gere ainda mais fãs e números positivos após a estreia, prevista para 21 de março, exclusivamente no streaming da Globo.

VEJA MAIS

Além disso, Yaman estará no Brasil para a campanha de lançamento no Rio de Janeiro, em dois eventos que estão programados para acontecer nos dias 28 e 29 de março.

Esta será a terceira vez que o ator estará no país. A última aconteceu em março do ano passado, em São Paulo, para um evento beneficente chamado "Uma Noite com Can Yaman".Na ocasião, vários fãs foram receber o galã no aeroporto de Guarulhos/SP, já que para participar do evento o ingresso custou R$ 600.

Can Yaman no Brasil em março de 2025

O evento contará com dois dias de festa, divididos da seguinte forma: no dia 28 de março, um coquetel será oferecido, com o ator Can Yaman presente em uma noite que promete momentos incríveis, no formato de coquetel volante e menu degustação com open bar do cardápio específico de drinks.

Já no dia 29 de março, uma sessão especial da nova série do ator, El Turco, será exibida, num momento especial para todas as pessoas presentes, além de um Meet & Greet com balada. Os ingressos para os dois dias de evento estão disponíveis no site Ticket 360. Das telas de televisão ou celular, diretamente para o Rio de Janeiro, para uma noite de interação com os fãs e admiradores. Os ingressos estão custando R$ 2,5 mil e podem ser adquiridos no site ticktet 360.

SERVIÇO

Evento: Can Yaman no Brasil

Local: Rio Alameda Eventos - Dentro do Clube Casa de Espanha - R. Maria Eugênia, 300 - Humaitá, Rio de Janeiro/RJ

28/03 COQUETEL - Coquetel volante e menu degustação com open bar

Abertura: 18h30

29/03 - EL TURCO - Meet & Greet com balada

Abertura: 19h

Tickets à venda no site: Ticket 360.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)