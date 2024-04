Saiba quem é Can Yaman, ator turco que causou alvoroço em São Paulo

O ator turco Can Yaman de 34 anos, participou de um encontro com fãs em São Paulo na noite do último sábado, 30 e causou alvoroço.

Quem Can Yaman?

O ator nasceu em Istambul, na Turquia, e protagoniza a novela "Senhor Errado", disponível na Globoplay. Formado em direito, era advogado até começar a atuar, em 2014. Seu primeiro sucesso foi na série turca "Erkenci Kus" (Pássaro Madrugador).

A fama internacional veio depois de atuar em várias séries, que foram vendidas para vários países. Há quatro anos, Yaman mora em Roma, na Itália. No ano passado, ele finalizou as gravações da segunda temporada da série italiana "Viola Come II Mare", vendida para mais de 40 países e comprada pela Netflix Itália e Espanha.

Ele é seguido por mais de 10 milhões de pessoas nas redes sociais, e muitos desses fãs são do Brasil. No ano passado, em seu aniversário, fãs brasileiros parabenizaram o ator com uma homenagem nos telões da Times Square.