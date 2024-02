Primeira imagem de Fernanda Montenegro no filme 'Vitória' é divulgada

Com Fernanda Montenegro como protagonista, “Vitória” é o primeiro filme original Globoplay. Sob direção de Andrucha Waddington e com roteiro de Paula Fiúza, o longa estreia no dia 15 de agosto. A produção é baseada no livro “Dona Vitória da Paz”, escrito pelo jornalista Fábio Gusmão, que relata a vida real de uma idosa que desmontou uma quadrilha de traficantes e policiais no Rio de Janeiro.

Joana, sob o apelido de Dona Vitória, é a protagonista desta história que acabou com a quadrilha por meio de filmagens feitas na janela do apartamento. A venda de drogas ocorria na Ladeira dos Tabajaras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A verdadeira identidade da personagem só foi revelada em 2023, quando ela morreu aos 97 anos.

A distribuição do longa é da Sony Pictures, com coprodução da Conspiração, Globoplay e MyMama Enteritainment, e apoio da Globo Filmes.

Fernanda Montenegro é a única atriz brasileira e a primeira latino-americana indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Ela concorreu na categoria em 1999 com o filme “Central do Brasil”, mas foi Gwyneth Paltrow que levou a estatueta para casa, com o filme "Shakespeare Apaixonado".

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)