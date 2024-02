Marvel anuncia data de lançamento e novo elenco de 'Quarteto Fantástico', com Pedro Pascal

Por meio do X (antigo Twitter), o novo elenco do filme "Quarteto Fantátsico" foi confirmado pela Marvel Studios. O filme será portagonizado por Pedro Pascal (The Last of Us), Vanessa Kirby (Missão: Impossível: Acerto de Contas), Joseph Quinn (Stranger Things) e Ebon Moss-Bachrach (O Urso), que viverão, respectivamente, Sr. Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana e O Coisa.

A data do novo longa também foi confirmada, com previsão de esteria no dia 25 de julho de 2025. O diretor do longa é Matt Shakman e o roterista é Josh Friedman (Avatar: O Caminho da Água, O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio).