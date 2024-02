Chiquititas: Samuca desvenda o enigma do tesouro; Carol e Júnior comemoram o casamento

No capítulo da novela ‘Chiquititas’ desta quarta-feira (14/02) Samuca revela ter decifrado parte do enigma, enquanto Junior e Carol preparam uma surpresa para Dani, trazendo Tobias de volta. No porão do orfanato, Samuca desvenda o enigma, tornando douradas as letras sobre a porta.

Ele obtém a chave e, ao abri-la, uma luz intensa surge. Os quatro entram numa sala com cavaleiros nas paredes, deparando-se com outra porta com desenho dos quatro cavaleiros.

Thiago se entristece por não integrar o time de futebol principal. Carmen, atenta ao tesouro, age com Matilde e Cintia. Junior e Carol convidam Ernestina e Chico para padrinhos, enquanto Marian, detentora de uma tela, desafia Carmen. Samuca desvenda que as telas conduzem a um tesouro raro. Helena se reconcilia com Lucia, mas Carmen tenta interferir na comunicação da clínica.

A trama envolve descobertas familiares, reconciliações e a busca pelo tesouro. Carol e Junior celebram o casamento, encerrando com a lua de mel, enquanto Miguel permanece à porta dos Almeida Campos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)