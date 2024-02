Renascer: José Venâncio deixa Eliana e assume relacionamento com Buba

Na novela “Renascer”, José Venâncio (Rodrigo Simas) desiste seu relacionamento com a esposa, Eliana (Sophie Charlotte). Ao chegar em casa, o publicitário encontra a mulher alcoolizada e, após brigarem, um ponto final é colocado no casamento. Em seguida, o terceiro herdeiro de José Inocêncio (Marcos Palmeira) vai até Buba (Gabriela Medeiros) e oficializa o romance com ela.

A paixão entre José Venâncio e Buba parecia ter fim quando ele descobriu que a amante é trans. Depois de algumas discussões, o publicitário assume o relacionamento com a psicóloga - e chega até a se mudar para a casa dela com mala e tudo.

Totalmente apaixonado e depois da briga com Eliana, Venâncio vai até Buba e diz que está se separando da esposa. Quando volta para onde morava com a mulher, ele recebe uma mensagem da psicóloga: “Se precisar de companhia nessa nova estrada, pode contar que vou estar ao seu lado.”

Ao chegar na casa de Buba, o publicitário fica sabendo que o pai está convocando todos os filhos à fazenda para anunciar algo, o casamento com Mariana (Theresa Fonseca). Juntos, Venâncio e Buba chegam na fazenda e entram de mãos dadas. Ele é surpreendido quando a amada decide abrir o jogo com o fazendeiro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)