Renascer: João Pedro planeja vingança contra José Inocêncio

Em “Renascer”, a paixão entre José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca) causa desgosto em João Pedro (Juan Paiva). O filho caçula do fazendeiro planeja se vingar do pai, arrancando o facão dos pés do jequitibá.

Em conversa com Zinha (Samantha Jones), a filha de Jupará (Evaldo Macarrão), João Pedro confessa sua tristeza e diz que Inocêncio já está dormindo com Mariana. “Não gosto de lhe ver desse jeito. Tira ela da cabeça”, fala a amiga. O rapaz a questiona: “De que jeito?”

Além da decepção de perder a mulher por quem se apaixonou para o pai, João Pedro também fala de mágoas passadas. “Ele nunca se lembrou que sou filho dele. Nunca! Filho, pra ele, era só o Zé Augusto, o Zé Bento e o Zé Venâncio. Eu sou o resto”, desabafa. Zinha tenta lembrar o amigo que ele é filho do coronel assim como os irmãos, mas ele discorda.

João Pedro, então, lembra que é o único que tem a vida de José Inocêncio nas mãos. “Se eu quiser, Zinha, se fizer o que tô pensando, painho não vai mais dormir com Mariana é nunca! E esse povo todo vai se reunir lá em casa pra beber ele outra vez, só que dessa vez vão beber de verdade”, diz. Zinha entende o que o rapaz quer dizer e pergunta se ele tem coragem de arrancar o facão dos pés do jequitibá, onde Inocêncio fincou e jurou que não morreria.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)