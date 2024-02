Renascer: João Pedro e Mariana se beijam, mas a jovem rejeita o filho de José Inocêncio

No capítulo desta quarta-feira (7), de “Renascer” o coração de João Pedro (Juan Paiva) é partido por Mariana (Theresa Fonseca). O filho mais novo e rejeitado de José Inocêncio (Marcos Palmeira) beija a neta de Belarmino (Antonio Calloni), mas ela diz que o quer como irmão - agora, a jovem chama o coronel de “painho”.

VEJA MAIS

Aliviada por contar a verdade a Inocêncio sobre sua família, Mariana fica na casa do fazendeiro. A decisão dele surpreende a todos, já que a jovem pode permanecer no local pelo tempo que quiser. Em conversa com João Pedro sobre os últimos acontecimentos, Mariana é surpreendida: “Se ofenda, não, Mariana... Ô, peste! É só que., só que você é bonita demais! E ninguém nessa vida me fez sentir o que você me faz”, fala o rapaz.

A jovem diz que também nunca sentiu nada parecido. Os dois de aproximam e se beijam, mas Mariana interrompe e explica. “Eu nunca me senti assim tão acolhida em toda a minha vida”, diz. João Pedro logo afirma que ninguém lhe fará mal, já que o “painho” permitiu que ela ficasse.

“Já que ele me permitiu chamar ele de painho, João Pedro, quero lhe ter como um irmão”, informa Mariana. O rapaz insiste e deixa claro que a deseja de outra maneira, mas a neta de Belarmino esclarece que não quer que Inocêncio pense mal dela.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)