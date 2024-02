Renascer: Mariana revela segredo e José Inocêncio tem reação inesperada

Em “Renascer”, Mariana (Theresa Fonseca) está dando o que falar. A jovem misteriosa foi chamada por José Inocêncio (Marcos Palmeira) para uma conversa franca e, após ser questionada pelo coronel, revelou ser neta de Belarmino (Antonio Calloni). Mariana foi tirada do bordel de Jacutinga (Juliana Paes) e levada por João Pedro (Juan Paiva) à casa do fazendeiro.

José Inocêncio não se agradou com a presença de Mariana, mas permitiu que ela ficasse por uma noite. De manhã, enquanto a moça acende uma vela para Nossa Senhora, Inocêncio a chama para conversar. “A única coisa que seu a seu respeito é seu nome. E que veio de Salvador direto para cá. E eu me pergunto: por que justo pra cá? Se fosse em outros tempos eu até entenderia”, fala o coronel.

A jovem responde que não sabe dizer e ele insiste em saber o motivo. José Inocêncio ameaça colocá-la para fora caso minta. “E se eu lhe disser que sou neta de Belarmino?”, dispara Mariana. “É muito atrevimento de sua parte me vim aqui atrás de tomar o que é meu”, exclama Inocêncio.

Mariana explica que não foi para tomar o que é do fazendeiro e, sim, pelas histórias que sua avó Nena (Quitéria Kelly) contava. Inocêncio questiona quais histórias são e a moça conta: “Que o senhor jogou praga nas roças de vô Belarmino e depois matou ele pra ficar com as nossas terras.”

Mariana acrescenta que ele tem um diabinho e o corpo fechado. José Inocêncio esclarece, diz que não há provas sobre o assassinato de Belarmino e que ele tinha um álibi. O coronel também fala que as terras de Belarmino foram pagas por ele com o dobro do que os jagunços receberam para matá-lo.

“Só quero saber de uma coisa: foi o senhor quem matou ele ou só pagou pelo serviço?”, pergunta Mariana. Inocêncio, por sua vez, diz que não matou e nem mandou matar.

A moça arruma as coisas para ir embora, mas o fazendeiro se adianta e fala que não pensou em expulsá-la. “Se você veio atrás de vingança, menina, é melhor dar meia volta. Mas, se veio acertar as contas com teu passado, você vai ser muito bem recebida”, assegura Inocêncio, surpreendendo Mariana.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)