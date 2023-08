Xamã entra para elenco de 'Renascer' como par romântico de Sophie Charlotte

Xamã participará do elenco do remake de ‘Renascer’ como ‘Damião’, par romântico da atriz Sophie Charlotte. Na trama, o personagem é contratado para matar José Inocêncio, interpretado por Marcos Palmeira, mas acaba se tornando um de seus empregados de confiança e se envolve com a oportunista Eliana.

De acordo com o jornal ‘O Globo’, a direção da novela pediu para o ator emagrecer para o papel e Xamã já está empenhado na mudança. O rapper carioca terminou as gravações da 2° temporada de ‘Justiça’, da Globo, onde vive o parceiro de crime de Milena (Nanda Costa). A série está prevista para estrear em outubro deste ano.

‘Renascer’

Transmitida originalmente em 1993, ‘Renascer’, teve Jackson Antunes como Damião e Patrícia Pillar como Eliana. No remake, os papéis estão por conta de Xamã e Sophie Charlotte, respectivamente.

O folhetim de Benedito Ruy Barbosa se passa em uma fazenda de cacau em Ilhéus, na Bahia. O protagonista, José Inocêncio, é um fazendeiro casado com Maria Santa e pai de José Augusto, José Bento, José Venâncio e João Pedro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)