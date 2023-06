Fábio Assunção é cotado para reviver vilão de José Wilker no remake de 'Renascer'

O ator Fábio Assunção poderá reviver o famoso personagem coronel Belarmino, interpretado primeiramente por José Wilker na novela "Renascer", exibida em 1993. No remake da trama de Benedito Ruy Barbosa, já anunciado para 2024, Fábio está cotado para dar vida ao vilão na história que será adaptada pelo autor Bruno Luperi, assim como foi feito em "Pantanal".

Coronel Belarmino é um dos personagens principais da primeira fase de "Renascer" e tem papel fundamental no desenrolar da história.

Volta por cima

Vale lembrar, que após dar a volta por cima no seu tratamento contra a dependência química, aos 51 anos, Fabio Assunção está vivendo também uma nova fase de "calouro". O galã está no primeiro semestre do curso de Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC- SP) e vivendo todos os momentos universitários.

