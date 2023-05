Klara Castanho pode interpretar Mariana em remake de 'Renascer'

A novela “Renascer” (1993) pode ganhar um remake no próximo ano, substituindo “Terra e Paixão” (2023) a partir de janeiro de 2024. Apesar da informação ainda não ter sido confirmada pela Rede Globo, a nova versão da telenovela será escrita por Bruno Luperi e já tem artistas favoritos para os papéis. Klara Castanho (22), por exemplo, pode interpretar Mariana, personagem vivido por Adriana Esteves na versão de 1993.

Informações do portal Notícias da TV revelaram que a nova versão pode começar a ser filmada em setembro deste ano. O papel de Mariana, que pode ser destinado a Klara Castanho, chegou a traumatizar Esteves em 1993, por conta das diversas críticas do público a personagem, que abalou o relacionamento de José Inocêncio (Antonio Fagundes) e João Pedro (Marcos Palmeira), pai e filho.

Na época, a atriz entrou em depressão e se negou a participar da novela “Quatro por Quatro” (1994). Esteves passou a se dedicar ao teatro e só voltou para a televisão dois anos depois, na série “Decadência” (1995). Seu próximo papel em novelas só ocorreu em “A Indomada” (1997).

Klara Castanho, por outro lado, passou por um momento traumático em sua vida pessoal: vítima de abuso sexual, viu seu caso ter repercussão nacional após o vazamento de informações para colunistas de fofoca. Modelo fotográfica desde os nove meses de idade, estreou na televisão em 2006, na série “Mothern” da GNT.

Com seis novelas, três séries e sete filmes em seu currículo, Klara é a favorita para Gustavo Fernandez, diretor artístico da nova versão. As características que tornam a atriz interessante para o papel, segundo o portal Notícias da TV, são o fato de Klara não emendar uma novela atrás da outra, além de ser talentosa e capaz de segurar um personagem difícil como Mariana, segundo o próprio diretor artístico.

Entretanto, alguns fatores podem impedir a participação de Klara na telenovela: a atriz está gravando a terceira temporada de “Bom Dia, Verônica” (2020), da Netflix, e só estará disponível um mês antes do início das gravações de "Renascer". Além disso, a Rede Globo orientou que diretores escolham com prioridade artistas que têm contratos de exclusividade com a emissora, o que não é o caso da atriz.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)