Ecocine celebra cinema amazônico e homenageia Mestre Lourival Igarapé

O II Ecocine – Festival de Curtas-Metragens, evento realizado pelo Coletivo Vozes da Juventude, acontece na sexta-feira, 19 de dezembro, das 14h às 18h. O festival será na Estação Cultural de Icoaraci, em Belém, e promoverá a premiação de curtas-metragens, além de oferecer workshops de audiovisual gratuitos.

A segunda edição do festival busca reunir jovens realizadores, artistas e pesquisadores para celebrar o cinema produzido na região e incentivar discussões sobre sustentabilidade, identidade e cultura amazônica. O projeto deste ano homenageia Mestre Lourival Igarapé, que foi uma referência do carimbó no Pará e faleceu em agosto deste ano, aos 74 anos.

Jamilly Lopes, coordenadora do Coletivo Vozes da Juventude, destaca que “a segunda edição do Festival Ecocine vem sendo construída ao longo de 2025 nas escolas e comunidades”. Ela ressalta que o encontro valoriza as identidades locais e que a homenagem a Mestre Lourival Igarapé inspira a luta por preservação, sustentabilidade e memória amazônica.

Premiações e Workshops Gratuitos

O festival entregará quatro premiações, cada uma no valor de R$ 1,5 mil. As categorias contempladas são:

Raízes da Terra : Melhor curta-metragem do festival;

: Melhor curta-metragem do festival; Sementes do Futuro : Melhor curta universitário/escolar;

: Melhor curta universitário/escolar; Guardião da Natureza : Prêmio de consciência ambiental;

: Prêmio de consciência ambiental; Saberes da Terra: Prêmio identidade e cultura.

As produções interessadas puderam se inscrever para concorrer até o dia 5 de dezembro.

A programação inclui também três workshops gratuitos, com vagas limitadas e inscrição prévia pelo formulário online. As atividades oferecidas são:

"A história do cinema negro na luta racial", ministrado por Rafael Ferreira;

"Produção de animação publicitária", com Eliezer Aldo;

"Storytelling audiovisual para negócios – Marketing digital na prática", com William Reis.

Atrações Culturais e Artísticas

A agenda cultural do II Ecocine contará com diversas apresentações artísticas:

Cena teatral “O Ritual”, do Coletivo I.A;

Espetáculo de palhaçaria “A Máquina dos Ventos”, do Laboratório de Cenas Cômicas (LabCC);

Show musical com Mestre Nego Ray, apresentando o Carimbó de Icoaraci.

O Projeto Ecocine e seu Fomento ao Audiovisual Amazônico

O II Ecocine integra o projeto “Amazônia em Foco: Vozes e Olhares da Resistência”. A iniciativa visa fortalecer o cinema regional e estimular o debate sobre meio ambiente, sustentabilidade e cultura amazônica.

O projeto “Amazônia em Foco” foi contemplado pelo Edital Nacional Aldir Blanc (PNAB) 005/25 – Audiovisual de Circulação. Este edital é destinado ao fortalecimento do audiovisual amazônico e à promoção de reflexões críticas sobre a identidade regional.

O Festival Ecocine busca incentivar cineastas, estudantes e coletivos a desenvolverem obras que retratem a realidade amazônica sob diferentes perspectivas. O evento também funciona como um espaço de encontro para realizadores, pesquisadores e agentes culturais, promovendo diálogos sobre os desafios e potencialidades do audiovisual na região.

A primeira edição do Ecocine ocorreu em 16 de dezembro do ano passado, no Cine Líbero Luxardo, em Belém. Na ocasião, foram exibidos curtas de até cinco minutos produzidos em oficinas de audiovisual, abordando temas de sustentabilidade e ampliando a conscientização socioambiental.

O projeto é uma iniciativa do Coletivo Vozes da Juventude, formado há cinco anos. O grupo é composto por geógrafos, cineastas e comunicadores do Pará, que utilizam o cinema e a produção de vídeos para inspirar mudanças comportamentais e promover a conscientização ambiental.

Mestre Lourival Igarapé: Uma Vida Dedicada à Cultura Paraense

Nascido em Igarapé-Açu, na comunidade do Caripi, Mestre Lourival Igarapé foi um cantor, instrumentista, compositor e artesão paraense. Com mais de três décadas dedicadas ao carimbó e à música popular do Pará, ele chegou a Belém na década de 1970. Sua jornada musical começou aos 40 anos, e a composição, aos 55.

Além dos palcos, Lourival desenvolveu trabalhos pedagógicos em uma escolinha de carimbó para crianças em Icoaraci, a partir dos anos 1980. O mestre foi um dos guardiões do projeto “Rodando com Carimbó”, que percorreu cidades do nordeste paraense, promovendo apresentações e coletando informações para fortalecer a cultura regional.

Em 2024, Mestre Lourival Igarapé lançou seu primeiro EP, “Queimadas”, com repertório autoral e mensagem ambiental, reunindo 32 carimbozeiros de várias gerações. No mesmo ano, lançou o single “Gaiola”. O artista faleceu em 8 de agosto deste ano, aos 74 anos, em Belém, após ser internado com princípio de infarto e enfrentar sequelas de pneumonia.

Serviço

Confira os detalhes para participar do II Ecocine – Festival de Curtas-Metragens:

Data : 19 de dezembro (sexta-feira)

: 19 de dezembro (sexta-feira) Horário : 14h às 18h

: 14h às 18h Local : Estação Cultural de Icoaraci (Rua Padre Júlio Maria, 937-995 - Cruzeiro, Icoaraci)

: Estação Cultural de Icoaraci (Rua Padre Júlio Maria, 937-995 - Cruzeiro, Icoaraci) Inscrições para os Workshops: https://forms.gle/63M5gsDPkgAaH2XE