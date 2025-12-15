Zezé di Camargo pede ao SBT que cancele seu especial de natal após ida de Lula à emissora

Zezé Di Camargo pediu publicamente ao SBT o cancelamento de seu especial de Natal. O cantor usou o Instagram na madrugada desta segunda-feira, 15, para expressar seu incômodo com a postura atual do canal, especialmente após a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News, na última sexta-feira, 12.

O especial, que já está gravado e conta com participações de outros artistas, deveria ir ao ar no próximo dia 17. No entanto, o sertanejo afirmou preferir que a emissora reconsidere a exibição, declarando: "Se vocês puderem fazer um favor pra mim: tirem meu especial do ar. Não quero participar disso".

O artista declarou que o posicionamento recente do SBT não reflete suas convicções pessoais. Segundo ele, a emissora adotou uma linha da qual discorda. "Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias. Juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento", afirmou Zezé Di Camargo.

Críticas às filhas de Silvio Santos

Sem citar nomes diretamente, Zezé Di Camargo criticou as filhas de Silvio Santos, fundador da emissora. Ele afirmou que decisões recentes estariam em desacordo com os valores defendidos pelo empresário. "Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe", declarou o cantor.

Temor de decepcionar fãs

O sertanejo também mencionou o receio de decepcionar parte de seu público caso o especial fosse ao ar. "A maneira como vocês pensam não condiz com grande parte do povo brasileiro, e eu não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente", disse ele.

Zezé reforçou o argumento ao explicar que, diante da mudança de posicionamento, o projeto deixou de fazer sentido. "A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, do que grande parte do Brasil pensa e do que eu penso, pra mim não faz sentido colocar esse especial no ar", justificou.

Apesar das críticas, Zezé Di Camargo afirmou manter carinho pela emissora. Contudo, ao finalizar o vídeo, ele declarou: "Acho que vocês SBT estão se prostituindo. Então, não faço parte disso"