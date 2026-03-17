Internada, Dona Onete faz apelo por doação de sangue; veja requisitos para ajudar

A cantora Dona Onete utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (17) para pedir aos seguidores que doem sangue. Internada em um hospital particular de Belém desde fevereiro, a rainha do carimbó chamegado compartilhou um vídeo atualizando o público sobre seu estado de saúde.

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Na publicação, a artista paraense informou que precisou passar por uma transfusão de sangue em decorrência de um quadro de anemia e destacou a importância da doação. “Precisei fazer uma transfusão de sangue por conta de um quadro de anemia, e isso só foi possível graças a quem doa. Por isso, venho pedir: quem puder, doe sangue e ajude a salvar vidas”, afirmou.

Ela também orientou os fãs sobre onde realizar a doação:o pedido é para que as contribuições sejam feitas no IHEBE, localizado na Travessa Mauriti, 3085, no bairro do Marco, em Belém. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. A doação deve ser realizada em nome da artista.

Requisitos para doação de sangue

Para doar sangue, é necessário atender a alguns critérios básicos:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal);

Pesar no mínimo 50 kg;

Apresentar documento oficial com foto (também são aceitos documentos digitais);

Estar bem alimentado, evitando jejum e alimentos gordurosos nas três horas anteriores à doação;

Ter dormido pelo menos seis horas nas 24 horas que antecedem a doação.