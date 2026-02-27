Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Dona Onete dá entrada em hospital de Belém; equipe informa que cantora já apresenta melhora

A assessoria da artista paraense usou as redes sociais, nesta sexta-feira (27), para comunicar fãs da internação

O Liberal
fonte

Dona Onete (Renato Reis)

A assessoria da cantora Dona Onete,  informou, na tarde desta sexta-feira (27), por meio das redes sociais, que a artista está hospitalizada em um hospital particular de Belém com um quadro de infecção urinária.

Urubu Malandro é um pássaro ou bandido? Conheça a possível história por trás da música de dona Onete
Em comemoração aos 410 anos de Belém, o historiador Márcio Neco contou sobre a lenda do "urubu malandro"

'Feitiço Caboclo', de Dona Onete, sai em vinil pela Três Selos Rocinante e valoriza sons da Amazônia
Disco traz clássico do repertório dessa artista com uma trajetória surpreendente na divulgação dos ritmos amazônicos

Em nota, a família e a equipe declararam que 'a artista encontra-se sob cuidados médicos'. "Desde o início do atendimento, Dona Onete vem sendo extremamente bem assistida e monitorada 24 horas por dia pela equipe médica e já apresenta melhora do quadro clínico", disseram. 

A equipe também destacou que 'para uma pessoa de 86 anos, qualquer intercorrência exige atenção redobrada' e informou que a evolução do estado de saúde segue sendo acompanhada.

No comunicado, familiares agradeceram as mensagens de carinhos dos fãs e pedem que 'seja preservada a privacidade neste momento'. 

.
