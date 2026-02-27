Dona Onete dá entrada em hospital de Belém; equipe informa que cantora já apresenta melhora

A assessoria da cantora Dona Onete, informou, na tarde desta sexta-feira (27), por meio das redes sociais, que a artista está hospitalizada em um hospital particular de Belém com um quadro de infecção urinária.

Em nota, a família e a equipe declararam que 'a artista encontra-se sob cuidados médicos'. "Desde o início do atendimento, Dona Onete vem sendo extremamente bem assistida e monitorada 24 horas por dia pela equipe médica e já apresenta melhora do quadro clínico", disseram.

A equipe também destacou que 'para uma pessoa de 86 anos, qualquer intercorrência exige atenção redobrada' e informou que a evolução do estado de saúde segue sendo acompanhada.

No comunicado, familiares agradeceram as mensagens de carinhos dos fãs e pedem que 'seja preservada a privacidade neste momento'.