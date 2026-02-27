Foragido, pai da melhor amiga de Virginia é preso em Goiânia por tráfico de drogas

A segurança pública em Goiânia ganhou destaque nesta quinta-feira (26) com a captura de Dyogo Hilario Tocafundo, pai da influenciadora digital Duda Freire. A prisão ocorreu após uma operação estratégica coordenada pela Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar (Batalhão Anhanguera). Dyogo, que já era considerado foragido da Justiça, foi localizado em uma ação que visava desarticular um esquema de distribuição de entorpecentes em áreas de alto poder aquisitivo na capital goiana.

Duda Freire é melhor amiga de Virginia Fonseca. As duas "vivem" juntas e trocam declarações na web. A amizade entre elas se intensificou no início de 2024 em Goiânia. Duda, também influenciadora e empresária, e acompanha Virginia em viagens internacionais, como Espanha, treinos e bastidores.

As investigações apontam que o o pai da influenciadora operava um sofisticado sistema de "delivery" de drogas, com foco exclusivo em bairros nobres, como os setores Marista e Bueno. De acordo com a PM, a modalidade permitia uma circulação discreta dos ilícitos, atendendo a uma clientela selecionada. No momento da abordagem, Dyogo demonstrou resistência passiva, tentando ocultar o rosto para evitar o reconhecimento pelas equipes de campo. "Ele tentou esconder o rosto, mas é bem conhecido", relatou o Tenente Valter José de Almeida em entrevista à Record, reforçando que o histórico criminal do detido já era acompanhado de perto pelas autoridades locais.

Em 2023, o pai de Duda foi preso em flagrante com 0,5 grama de cocaína e três mil reais em dinheiro vivo, na ocasião, ela depôs em defesa dele alegando que usava a balança de precisão para medir suplementos (Reprodução)

Dyogo Hilario possui uma ficha criminal extensa, com condenações definitivas que somam 18 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. O mandado de prisão em aberto, expedido no ano anterior, foi finalmente cumprido após o êxito da localização tática. Por meio de nota oficial, a Polícia Militar reafirmou o compromisso com a ordem judicial, destacando que a prisão foi fruto de uma atuação "rápida e estratégica". O detido foi encaminhado ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia para o início imediato do cumprimento da pena. Até o momento, a influenciadora Duda Freire e sua equipe jurídica não emitiram notas sobre o ocorrido.

Em 2023, ele foi preso em flagrante com 0,5 grama de cocaína e três mil reais em dinheiro vivo. Dyogo alegou que não estava entregando drogas e sim marmitas de seu restaurante, e que o dinheiro era decorrente desse trabalho. Além disso, ele disse ser usuário de cocaína. Dyogo já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Em busca domiciliar, os policiais encontraram mais 45 gramas de cocaína, uma balança de precisão e mais dinheiro em espécie. Na época com 18 anos, Duda Freire depôs em defesa do pai. Ela disse que usava o objeto para medir suplementos.