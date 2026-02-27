Capa Jornal Amazônia
Isadora Pompeo, Jefferson & Suellen e Novo Som são atrações do 'Vem Louvar Pará' em Breves

Após reunir 100 mil pessoas em Belém, o festival gospel chega à Ilha do Marajó com grandes nomes da música cristã

O Liberal
fonte

A cantora Isadora Pompeo é uma das atrações do Vem Louvar Pará (Alex Ribeiro / Ag. Pará)

O “Vem Louvar Pará”, edição Breves, está marcado para o próximo dia 28 de março. Isadora Pompeo, Jefferson & Suellen e Novo Som estão confirmados no evento, que será na orla da cidade.

"Alô, Breves! O Vem Louvar Pará está chegando no Marajó! No dia 28 de março, temos um encontro marcado para louvar a Deus!", escreveu no Instagram a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan.

Promovido pelo Governo do Estado, esta é a segunda edição do “Vem Louvar Pará". A primeira ocorreu em Belém, com entrada gratuita. Na ocasião, o evento reuniu um público estimado em 100 mil pessoas no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.

A expansão do “Vem Louvar Pará" já tinha sido anunciada pelo governador Helder Barbalho. Além de Breves, ele prometeu edições para os municípios de Santarém e Marabá.

 

