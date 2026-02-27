Capa Jornal Amazônia
Bobby J. Brown, ator de 'The Wire', morre em incêndio

O ator tentava ligar um carro dentro de um celeiro quando o fogo começou

Estadão Conteúdo

O ator Bobby J. Brown, conhecido pelo papel de policial Bobby Brown na série "The Wire", da HBO, faleceu nesta quinta-feira, 26, aos 62 anos. A morte foi confirmada pelo site TMZ e divulgada por veículos norte-americanos, como as revistas People e The Hollywood Reporter. Brown foi vítima de um incêndio.

Familiares informaram que o ator tentava ligar um carro dentro de um celeiro quando o fogo começou. Ele chegou a telefonar para um dos parentes pedindo por um extintor. A mulher de Brown também tentou salvá-lo e sofreu queimaduras graves.

A morte foi considerada acidental, segundo o TMZ. Os legistas determinaram que Brown morreu devido a "queimaduras difusas e inalação de fumaça".

Circunstâncias da morte e carreira do ator

Além de "The Wire", Bobby J. Brown também atuou em outras produções televisivas de sucesso. Entre elas, destacam-se as séries "Law and Order" e "Vice".

O ator deixa a mulher e os filhos.

Cultura
