BBB 26: Jonas Sulzbach se deita de conchinha com Marciele, e Gabriela revela 'teve até beijinho'
Ana Paula, Milena Breno, Samira e Juliano se chocam ao ver a cena pela Central do Líder
A madrugada desta sexta-feira (27) no Quarto Sonho de Voar, do BBB 26,foi dominada por um clima de intensa proximidade entre a paraense Marciele Albuquerque e o Veterano Jonas Sulzbach. Após uma noite marcada por trocas de massagens e desabafos sobre carência com Jordana, o "casal" finalmente se acomodou para dormir de conchinha. O clima de romance ficou evidente quando Jonas depositou um beijo carinhoso nas costas da sister, gesto que não passou despercebido pelos outros confinados que dividiam o cômodo.
A cena logo virou motivo de piada entre os brothers. Gabriela, atenta a cada movimento, não perdeu a oportunidade de brincar: "Teve até beijinho!". Visivelmente sem graça com a exposição, Jonas pediu para a colega virar para o outro lado.
Mesmo com a repercussão e as piadas dos colegas, Jonas e Marciele não se deixaram abalar e permaneceram grudados na mesma cama. O tempo passou e, alheios ao burburinho, a sintonia entre os dois só aumentou. Em um momento de carinho explícito, Marciele começou a acariciar os cabelos de Jonas.
Vale lembrar, que o brother ficava com Maxiane, amiga intima da paraense dentro da casa. Ela deixou o reality há 3 dias.
Já no Quarto do Líder, Samira, Breno e Juliano Floss assistem a cena. "Estão abraçados!", exclamou a Líder, dando início a um alvoroço imediato. Sem perder tempo, Juliano buscou reforços para testemunhar o momento.
"Calma, vamos ter certeza. É a Marciele?", questionou o dançarino.
Em disparada, Floss desceu até o Quarto Sonho da Eternidade para convocar as aliadas. O tom de urgência assustou Ana Paula Renault, que insistiu em saber o que estava acontecendo. "Jonas está abraçado na Marciele, na cama, deitados juntos. Corre!", disparou Floss, fazendo com que a jornalista e Milena subissem as escadas em tempo recorde.
Já reunidos no andar superior, o quarteto formado por Juliano, Ana Paula, Milena e Samira permaneceu com os olhos colados no monitor. No entanto, o clima de fofoca logo deu lugar ao julgamento. Floss levantou um ponto polêmico, questionando se as sisters achavam correto a proximidade de Marciele com o empresário. O motivo do debate era o histórico recente de Jonas, que até poucos dias mantinha um affair com Maxiane, eliminada na última terça-feira (24).
