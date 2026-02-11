BBB 26 Marciele tenta embate com Ana Paula, sugere que 'loira é burra' e recebe críticas na web
Na segunda-feira (9), a cunhã-poranga do Boi Caprichoso foi considerada a pessoa mais apagada do BBB 26 e hoje recebeu uma enxurrada de críticas após sugerir que 'loira é burra'. Entenda!
Uma breve discussão entre a cunhã-poranga do Boi Caprichoso, a paraense Marciele Albuquerque, e a jornalista Ana Paula Renault agitou a manhã desta quarta-feira (11) na cozinha da casa do Big Brother Brasil (BBB 26). O rápido embate ocorreu relembrando a dinâmica do “Sincerão”, realizada na última segunda-feira (9), e gerou repercussão negativa na internet para Marciele.
A briga teve início quando Ana Paula chamou Alberto Cowboy de “coronel”. Marciele, então, começou a marchar pelo ambiente e ironizou: “Gostou?”, dirigindo-se à jornalista. Ana Paula rebateu Marciele, lembrando que a participante já havia pedido desculpas após o “Sincerão”. “De quê? Você assumindo que está marchando… Eu gostei foi de você, depois do Sincerão, me pedindo desculpas. O resto é o resto”, afirmou a jornalista.
No mesmo dia do Sincerão, inclusive, através de uma votação do público, Marciele foi eleita a participante "mais apagada" da edição deste ano. Até mesmo nas edições dos quadros "Fanfic" e "CAT BBB", de Rafael Portugal, ela é vista como apagada e "planta":
Ofensa clichê e dos anos 1990
Ainda na breve discussão, Marciele explicou que, durante a dinâmica, procurou uma palavra para descrever a jornalista. “Eu procurei a palavra que te definiu no final e pedi a confirmação da pessoa, tanto é que fiquei feliz, cara”, disse a cunhã-poranga. Questionada por Ana Paula sobre qual palavra era, Marciele respondeu: “Hipócrita”.
Ana Paula reagiu tranquilamente e questionou o significado da palavra e ouviu de Marciele: “Você sabe bem, você é inteligente. Seu cabelo não te define”. Ana Paula retrucou, perguntando o que significava “meu cabelo não me define”, e acrescentou: “É assim que a gente descobre as palavras e quem são as pessoas”.
Marciele rebateu, afirmando que Ana Paula havia entendido, referindo-se a um ditado popular. O estereótipo da “loira burra” é um clichê cultural antigo, frequentemente perpetuado por piadas, filmes e até mesmo na canção 'Loraburra', de Gabriel, o pensador, que falsamente associa a cor do cabelo à falta de inteligência.
Repercussão na casa e na Web
Posteriormente, no quarto, Ana Paula revisitou o assunto com Chaiany e Milena. “Achei estranho porque até então o Breno veio se fazer de bom moço. Por que a Marciele veio com esse negócio de hipocrisia? Eu gostaria muito de saber o que eles acham que é hipocrisia para entender o que eles acham de mim”, comentou a jornalista.
Chaiany questionou: “O que tem a ver ‘loira burra’?”, e Ana Paula respondeu: “Ela jogou uma dessas, ficou nervosa e falou: ‘Você não é burra, você sabe o que é ser hipócrita’. Só que eu queria saber o que ela acha que é hipócrita”. Milena completou: “Ela falou que a cor do seu cabelo não te define”.
Ana Paula finalizou seu desabafo afirmando: “Me chamando de burra, como se por acaso eu não soubesse o significado da palavra hipócrita”. Na internet, diversos perfis destacaram a postura de Marciele, que, segundo a web, ganhou destaque negativo após a discussão.
"Meu Deus, quem é essa moça? kkk agora q to vendo ela" (referindo-se à Marciele); "Só abriu a boca por causa da Ana Paula kkkkkk"; "Mico, a Marciele está nos anos 2000"; "Já quero ver Ana Maria Braga no café da manhã do eliminado perguntando pra Marciele 5ª série se a cor do cabelo define alguém", são alguns dos comentários presentes na publicação oficial do BBB.
E você, o que está achando do jogo de Marciele?
