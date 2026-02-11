Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Maquiagem de Maxiane derrete e vira alvo de memes na web: 'Meia dúzia de lágrimas'

Na noite desta terça-feira (10), a sister ficou inconsolada com a eliminação de Sarah Andrade

Victoria Rodrigues
fonte

A eliminada desta semana, Sarah Andrade, era sua principal aliada dentro do programa. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

A eliminação de Sarah Andrade foi comemorada por boa parte do público do reality na noite desta terça-feira (10), mas para os aliados da influenciadora, nem tanto. Os participantes Jonas Sulzbach e Maxiane ficaram inconsolados com a saída da sister pelo paredão. Após Sarah fechar a porta da casa mais vigiada do Brasil, os seus amigos não conseguiram entender a rejeição, porque estavam confiantes em suas teorias.

Enquanto alguns comemoravam no programa, a professora de história Maxiane caiu no choro, o que fez com que a sua maquiagem derretesse junto com as lágrimas que desciam em seu rosto. Imediatamente, a reação do público da web foi brincar com a situação, compartilhar diversos memes e, principalmente, questionar qual era a marca da base da jogadora que não resistiu à eliminação da amiga.

VEJA MAIS

image Gil do Vigor critica Sarah Andrade após eliminação do BBB 26: 'Você não aprendeu?'
Os dois ex-BBBs são amigos desde o Big Brother Brasil 21

image BBB 26: Público pede expulsão de Sol Vega após sister empurrar Ana Paula
Internautas apontam suposta agressão contra Ana Paula durante discussão

image BBB 26: entenda como começou a treta entre Sol e Ana Paula
Confusão começou após Milena acordar os brothers e terminou com acusação de agressão e pedidos de expulsão

Nas mídias sociais, muitas pessoas comentaram sobre a maquiagem borrada de Maxiane. "O reboco só tinha areia e pouco cimento", disse uma pessoa. "Só quem é pernambucano entenderá que Maxi comprou na feira da Sulanca", brincou outra. "Até a make soltando a mão da gata", ironizou outra mulher. "Se tivessem deixado a Juliette explicar o poder da maquiagem, ela não tava assim", relembrou outra pessoa.

Como foi a eliminação de Sarah Andrade?

A ex-BBB Sarah Andrade foi a eliminada desta terça-feira (10) do Big Brother Brasil 26 com 69,13% dos votos do público, após disputar um paredão triplo com os outros veteranos do programa Babu Santana e Sol Vega. A sister esteve presente também na edição de 2021, na qual foi a 9ª eliminada com 76,76% de rejeição depois de disputar um paredão histórico com Rodolffo e Juliette, a campeã do BBB 21.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bbb 26

maxiane

maquiagem

lágrimas

sarah andrade
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRETA

VÍDEO: Sol vai para cima de Ana Paula e é acusada de agressão no BBB 26

Discussão começou após confusão na porta dos brothers e terminou com denúncia de agressão na manhã desta quarta (11).

11.02.26 9h36

FOGO NO PARQUINHO

BBB 26: entenda como começou a treta entre Sol e Ana Paula

Confusão começou após Milena acordar os brothers e terminou com acusação de agressão e pedidos de expulsão

11.02.26 10h04

POLÊMICA

Gil do Vigor critica Sarah Andrade após eliminação do BBB 26: 'Você não aprendeu?'

Os dois ex-BBBs são amigos desde o Big Brother Brasil 21

11.02.26 10h23

VEM AÍ!

Beijo de Belo e Viviane Araújo vai ao ar em Três Graças; saiba quando

Cena do primeiro beijo entre Misael e Consuelo acontece após tentativa de atentado e promete movimentar a novela

11.02.26 9h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda