BBB 26: Maquiagem de Maxiane derrete e vira alvo de memes na web: 'Meia dúzia de lágrimas'

A eliminação de Sarah Andrade foi comemorada por boa parte do público do reality na noite desta terça-feira (10), mas para os aliados da influenciadora, nem tanto. Os participantes Jonas Sulzbach e Maxiane ficaram inconsolados com a saída da sister pelo paredão. Após Sarah fechar a porta da casa mais vigiada do Brasil, os seus amigos não conseguiram entender a rejeição, porque estavam confiantes em suas teorias.

Enquanto alguns comemoravam no programa, a professora de história Maxiane caiu no choro, o que fez com que a sua maquiagem derretesse junto com as lágrimas que desciam em seu rosto. Imediatamente, a reação do público da web foi brincar com a situação, compartilhar diversos memes e, principalmente, questionar qual era a marca da base da jogadora que não resistiu à eliminação da amiga.

VEJA MAIS



Nas mídias sociais, muitas pessoas comentaram sobre a maquiagem borrada de Maxiane. "O reboco só tinha areia e pouco cimento", disse uma pessoa. "Só quem é pernambucano entenderá que Maxi comprou na feira da Sulanca", brincou outra. "Até a make soltando a mão da gata", ironizou outra mulher. "Se tivessem deixado a Juliette explicar o poder da maquiagem, ela não tava assim", relembrou outra pessoa.

Como foi a eliminação de Sarah Andrade?

A ex-BBB Sarah Andrade foi a eliminada desta terça-feira (10) do Big Brother Brasil 26 com 69,13% dos votos do público, após disputar um paredão triplo com os outros veteranos do programa Babu Santana e Sol Vega. A sister esteve presente também na edição de 2021, na qual foi a 9ª eliminada com 76,76% de rejeição depois de disputar um paredão histórico com Rodolffo e Juliette, a campeã do BBB 21.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)