Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

A atriz Bruna Linzmeyer movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (9) ao publicar um álbum de fotos analógicas do Réveillon em companhia da namorada, algo incomum para a atriz, que mantém a vida privada preservada.

Aos 33 anos, Bruna compartilhou registros feitos durante a virada do ano em uma praia, onde celebrou a data ao lado da namorada, Kin Saito, e de um grupo de amigas, chamando a atenção dos seguidores pelos cliques raros e cheios de intimidade. As imagens, com forte estética da fotografia analógica, retratam cenas de intimidade e momentos descontraídos vividos durante a virada do ano.

Bruna explicou que as imagens foram feitas pela amiga Julia Brendas e só chegaram às suas mãos agora, após o processo de revelação, o que ajudou a criar um clima nostálgico e afetivo nos cliques compartilhados.

Na legenda da publicação, a atriz refletiu sobre o valor de fotografar para preservar memórias, destacando a sensação de estar em “outro tempo-espaço” proporcionada pela textura das imagens analógicas. Bruna também se emocionou ao falar sobre a amizade e o significado de transformar momentos simples do dia a dia em lembranças eternizadas, tanto no coração quanto nas fotografias.

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023. O romance foi revelado pouco tempo depois de a atriz anunciar o término do relacionamento de três anos com a DJ Marta Supernova.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com).