Bruna Linzmeyer posa de biquíni e mostra falta de depilação

Bruna Linzmeyer publicou fotos de biquíni em uma praia na quarta-feira (10/04) e virou assunto nas redes sociais. Os pelos nas axilas e na virilha chamaram a atenção dos internautas, e dividiram as opiniões.

A artista posou de frente e de costas com um biquíni off white com laços na lateral da calcinha e no centro do sutiã: "Genial", escreveu ela legenda da publicação.

Vários seguidores elogiaram Bruna no Instagram. "Eita meu coração", disse um internauta. "Roubou a beleza do mundo", afirmou outro. "Linda demais", declarou uma terceira, esses foram alguns dos comentários deixados por fãs.

Entretanto, outros criticaram os pelos de Linzmeyer. "Um bom barbeador fazia bem", disse uma seguidora. "Tão linda né, mas custa nada depilar, passa a gilete", soltou um terceiro. "Mata atlântica", ironizou mais uma.

Bruna Linzmeyer já fez postagem sobre a decisão de não depilar. "Comecei a olhar para os homens e achar estranha essa diferença só por uma questão de serem homens x mulheres. Fiquei com vontade de experimentar ter eles. Ver eles em mim. Tocar neles enquanto passo creme no corpo", declarou.

"Não ter mais que lidar com aquela dor insuportável, nem com o preço da depilação, nem com o tempo gasto nisso, nem com aqueles chatíssimos pelos encravados. De um jeito que eu não esperava, comecei a achar muito bonito pelos em mim também. Aprendi que liberdade e amor é respeitar a escolha das outras pessoas, quando essas escolhas não violentam ninguém", acrescentou na sequência.