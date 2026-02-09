Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Pronta para o Carnaval 2026, a cantora paraense Nirah terá uma agenda extensa para a folia de momo, levando sua energia para diferentes polos culturais do estado. Iniciando o calendário na capital, Belém, ela se apresenta no sábado (14) no CanaBelém, um dos eventos que chega para animar a agenda da capital paraense.

Após a abertura oficial do Carnaval, Nirah cumpre um cronograma profissional intenso pelo interior do Pará, percorrendo centenas de quilômetros para encontrar o público. O primeiro lugar a receber o show da artista é Curionópolis, no sudeste paraense, no domingo (15), onde a expectativa é de casa cheia. Na segunda-feira (16), a cantora atravessa a baía para se apresentar em Soure, a capital da Ilha do Marajó, levando seu repertório para o cenário paradisíaco marajoara.

Para fechar a agenda carnavalesca com chave de ouro, a cantora estará em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, na terça-feira (17), encerrando a folia junto aos seus fãs da Grande Belém.

“Minha maior alegria é poder levar minha música para cantos tão diferentes do nosso Pará em um único Carnaval. Começar em Belém tem aquela energia da capital, mas chegar ao sudeste em Curionópolis e depois sentir a magia do Marajó, em Soure, é o que me alimenta como artista. É uma maratona, mas o carinho do público faz cada quilômetro valer a pena", diz a cantora.

O calendário cheio marca o momento vibrante vivido por Nirah, que também celebra o lançamento da canção “Amor de Fica”. Gravada em Belém e produzida com elementos modernos, a música já está disponível em todas as principais plataformas digitais. O single chega com uma sonoridade urbana envolvente e uma letra direta, que traduz a intensidade dos encontros vividos no agora, sem promessas ou amarras. Com um refrão marcante e clima sensual na medida certa, a faixa aposta na identificação imediata com uma geração que valoriza a liberdade emocional e experiências reais, transformando desejo e conexão em uma narrativa pop contemporânea.

"Esse Carnaval chega também com um sabor especial por causa de 'Amor de Fica'. Estou ansiosa para ver a reação da galera em cada cidade. Preparei um show dinâmico, pra cima, exatamente como a música pede: para viver o agora com intensidade e sem complicações. Vai ser uma entrega total no palco", diz a artista.

Para Nirah, “Amor de Fica” representa um retrato honesto das relações modernas: “Eu quis cantar sobre aquele momento em que a química fala mais alto, sem precisar colocar nome ou futuro em tudo. ‘Amor de Fica’ é sobre viver a intensidade do presente, com verdade e sem complicação”, explica a artista.

A canção também surge como uma forte aposta para viralização nas redes sociais, especialmente no TikTok e no Instagram Reels, contando com versos impactantes e uma estrutura rítmica perfeita para trends, POVs e conteúdos de lifestyle. Com esse lançamento estratégico para o período carnavalesco, Nirah reforça sua presença no cenário musical e abre uma nova fase criativa, conectada com o público jovem e com a estética sonora que domina as principais playlists do momento.