Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

É necessário saber espanhol para ver show de Bad Bunny no Super Bowl? Para o artista, não

No final das contas, Bad Bunny tem um desejo: "Eu só quero que as pessoas se divirtam"

Estadão Conteúdo
fonte

Bad Bunny (Instagram @badbunnypr)

Após três vitórias no Grammy 2026, Bad Bunny se prepara para sua apresentação no intervalo do Super Bowl que acontece neste próximo domingo, 8. O porto-riquenho comenta sobre a empolgação em torno de sua performance e explica que, contrariamente do que parte de seus fãs acreditam, não será necessário aprender a falar espanhol para acompanhar o evento.

Em entrevista ao Apple Music o artista reforçou que o idioma não será um impeditivo para assistir a seu show. Segundo o USA Today, Benito expressou algo que talvez seja mais importante do que saber falar outra língua: "Vai ser fácil, as pessoas só precisam se preocupar em dançar. Elas nem precisam aprender espanhol. É melhor que aprendam a dançar. Não existe dança melhor do que aquela que vem do coração".

No final das contas, Bad Bunny tem um desejo: "Eu só quero que as pessoas se divirtam".

Bad Bunny no Grammy

Bad Bunny concretiza, a cada dia mais, o seu lugar no meio fonográfico. Além da vindoura performance no intervalo do Super Bowl, o artista acaba de vencer três Grammys pelo trabalho realizado em DeBÍ TiRAR MáS FOToS. O porto-riquenho conquistou as categorias Melhor Performance de Música Global, Melhor Álbum de Música Urbana e Álbum do Ano, a principal disputa da premiação.

O marco de Benito na indústria torna-se ainda mais significativo pelo fato de o artista ter se tornado o primeiro indicado a três categorias cantando em espanhol. O discurso de Bad Bunny também gerou repercussão na internet, com críticas ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA e a favor do amor:

"Antes de mais nada, fora ICE. Não somos selvagens, não somos animais, não somos aliens. Nós somos serem humanos e somos americanos. Além disso, quero dizer às pessoas que estão assistindo para não propagar o ódio. O ódio acaba se tornando mais potente quando você agrega ao ódio. Algo mais poderoso que o ódio é o amor. É isso que temos que fazer: lutar com amor."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

Bad Bunny

Super Bowl

show

espanhol
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Modelo brasileira Juliana Nalu é destaque em evento exclusivo no Catar

Top participou do momento ao lado de celebridades internacionais

06.02.26 9h54

MÚSICA

Arlindinho lança seu novo audiovisual 'Minha Vida é um Enredo'

Projeto, que reúne sambas-enredos das escolas de samba cariocas, será lançado em duas partes

06.02.26 8h52

MARCA

Joelma ultrapassa 600 milhões de visualizações no YouTube em carreira solo

Cantora também soma quase 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas

05.02.26 11h41

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Jojo Todynho rebate piadas sobre o tamanho da cabeça após emagrecimento

Influenciadora rebate comentários maldosos nas redes sociais depois de compartilhar rotina de exercícios e perda de mais de 80 kg

06.02.26 10h54

INVESTIGAÇÃO

Nome de Luma de Oliveira aparece em documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Entre os mais de 3 milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca-se a menção à ex-modelo brasileira

05.02.26 9h20

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

fogo no parquinho

BBB 26: confusão na fila do Raio-X gera briga generalizada entre Babu, Sol Vega, Jonas e mais

A ordem da fila, no entanto, não foi respeitada por Sol Vega, Sarah Andrade e Jonas, que entraram no confessionário na vez de Solange Couto, o que irritou Babu

06.02.26 14h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda