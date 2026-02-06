É necessário saber espanhol para ver show de Bad Bunny no Super Bowl? Para o artista, não

Após três vitórias no Grammy 2026, Bad Bunny se prepara para sua apresentação no intervalo do Super Bowl que acontece neste próximo domingo, 8. O porto-riquenho comenta sobre a empolgação em torno de sua performance e explica que, contrariamente do que parte de seus fãs acreditam, não será necessário aprender a falar espanhol para acompanhar o evento.

Em entrevista ao Apple Music o artista reforçou que o idioma não será um impeditivo para assistir a seu show. Segundo o USA Today, Benito expressou algo que talvez seja mais importante do que saber falar outra língua: "Vai ser fácil, as pessoas só precisam se preocupar em dançar. Elas nem precisam aprender espanhol. É melhor que aprendam a dançar. Não existe dança melhor do que aquela que vem do coração".

No final das contas, Bad Bunny tem um desejo: "Eu só quero que as pessoas se divirtam".

Bad Bunny no Grammy

Bad Bunny concretiza, a cada dia mais, o seu lugar no meio fonográfico. Além da vindoura performance no intervalo do Super Bowl, o artista acaba de vencer três Grammys pelo trabalho realizado em DeBÍ TiRAR MáS FOToS. O porto-riquenho conquistou as categorias Melhor Performance de Música Global, Melhor Álbum de Música Urbana e Álbum do Ano, a principal disputa da premiação.

O marco de Benito na indústria torna-se ainda mais significativo pelo fato de o artista ter se tornado o primeiro indicado a três categorias cantando em espanhol. O discurso de Bad Bunny também gerou repercussão na internet, com críticas ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA e a favor do amor:

"Antes de mais nada, fora ICE. Não somos selvagens, não somos animais, não somos aliens. Nós somos serem humanos e somos americanos. Além disso, quero dizer às pessoas que estão assistindo para não propagar o ódio. O ódio acaba se tornando mais potente quando você agrega ao ódio. Algo mais poderoso que o ódio é o amor. É isso que temos que fazer: lutar com amor."