Arlindinho lança seu novo audiovisual 'Minha Vida é um Enredo'

Nesta sexta-feira (06), o cantor e compositor Arlindinho apresenta ao público a primeira parte do seu novo audiovisual, intitulado “Minha Vida é um Enredo”, gravado no Baródromo, espaço tradicional do Rio de Janeiro para os apaixonados por samba e carnaval.

O trabalho é uma verdadeira viagem pela história dos sambas-enredos das escolas de samba cariocas, trazendo releituras de clássicos que marcaram gerações. Além disso, Arlindinho revisita composições próprias e homenageia obras de seu pai, o mestre Arlindo Cruz, junto a outras grandes referências do gênero.

Nas palavras de Arlindinho, “esse projeto é mais um sonho realizado. Como já disse em várias entrevistas, o meu primeiro desejo como cantor era ser intérprete de samba-enredo, então hoje poder ter subido no palco e cantado vários sambas meus e de referências minhas é como um sonho de menino se realizando.”

O audiovisual será lançado em duas partes, com a primeira parte disponível a partir do dia 6 de fevereiro. A direção musical é assinada por Tomaz Miranda, e a realização do projeto fica a cargo da Majeté Produções, reforçando o cuidado e a qualidade artística dessa produção. O lançamento é uma collab com o perfil oficial da Rio Carnaval nas plataformas digitais.

“Minha Vida é um Enredo” celebra a força do carnaval como patrimônio cultural e afetivo do Brasil, reafirmando Arlindinho como uma das vozes mais importantes da nova geração do gênero.

Setlist da primeira parte:

Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu – Grande Rio – 2022

Ô Zeca, o pagode onde é que é? – Grande Rio – 2023

O Império do Divino – Império Serrano – 2006

Hutukara – Salgueiro – 2024

Você semba lá… que eu sambo cá! O canto livre de Angola – Vila Isabel – 2012

Dom Quixote de La Mancha, o cavaleiro dos sonhos impossíveis – União da Ilha – 2010

Dona Ivone Lara: o enredo do meu samba – Império Serrano – 2012

A incrível história do homem que só tinha medo da Matinta Pereira, da Tocandira e da Onça Pé de Boi! – São Clemente – 2015

Poemas aos Peregrinos da Fé – Império Serrano – 2015