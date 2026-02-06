Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Arlindinho lança seu novo audiovisual 'Minha Vida é um Enredo'

Projeto, que reúne sambas-enredos das escolas de samba cariocas, será lançado em duas partes

O Liberal
fonte

Arlindinho (Reprodução)

Nesta sexta-feira (06), o cantor e compositor Arlindinho apresenta ao público a primeira parte do seu novo audiovisual, intitulado “Minha Vida é um Enredo”, gravado no Baródromo, espaço tradicional do Rio de Janeiro para os apaixonados por samba e carnaval.

O trabalho é uma verdadeira viagem pela história dos sambas-enredos das escolas de samba cariocas, trazendo releituras de clássicos que marcaram gerações. Além disso, Arlindinho revisita composições próprias e homenageia obras de seu pai, o mestre Arlindo Cruz, junto a outras grandes referências do gênero.

VEJA MAIS

image Arlindinho grava audiovisual do projeto 'Arlindinho das Antigas' no Norte do país
Em Manaus, mais de 4 mil pessoas participam de gravação

image Arlindinho assume romance com Erika Januza: 'Ela é incrível'
Os rumores que circulavam há algumas semanas chamaram atenção dos fãs

image Exclusivo: Arlindinho fala sobre Arlindo Cruz no Dia dos Pais
Artista falou, ao Grupo Liberal, quais referências tem do pai

Nas palavras de Arlindinho, “esse projeto é mais um sonho realizado. Como já disse em várias entrevistas, o meu primeiro desejo como cantor era ser intérprete de samba-enredo, então hoje poder ter subido no palco e cantado vários sambas meus e de referências minhas é como um sonho de menino se realizando.”

O audiovisual será lançado em duas partes, com a primeira parte disponível a partir do dia 6 de fevereiro. A direção musical é assinada por Tomaz Miranda, e a realização do projeto fica a cargo da Majeté Produções, reforçando o cuidado e a qualidade artística dessa produção. O lançamento é uma collab com o perfil oficial da Rio Carnaval nas plataformas digitais.

“Minha Vida é um Enredo” celebra a força do carnaval como patrimônio cultural e afetivo do Brasil, reafirmando Arlindinho como uma das vozes mais importantes da nova geração do gênero.

Setlist da primeira parte:

  • Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu – Grande Rio – 2022
  • Ô Zeca, o pagode onde é que é? – Grande Rio – 2023
  • O Império do Divino – Império Serrano – 2006
  • Hutukara – Salgueiro – 2024
  • Você semba lá… que eu sambo cá! O canto livre de Angola – Vila Isabel – 2012
  • Dom Quixote de La Mancha, o cavaleiro dos sonhos impossíveis – União da Ilha – 2010
  • Dona Ivone Lara: o enredo do meu samba – Império Serrano – 2012
  • A incrível história do homem que só tinha medo da Matinta Pereira, da Tocandira e da Onça Pé de Boi! – São Clemente – 2015
  • Poemas aos Peregrinos da Fé – Império Serrano – 2015
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Arlindinho
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

Zayn anuncia show no Brasil da turnê 'Konnakol'; confira detalhes

05.02.26 19h38

parceria

Andreas Kisser, do Sepultura, faz participação em novo álbum de Bruce Dickinson

O brasileiro foi convidado para fazer uma participação no registro em que toca percussão

03.02.26 15h38

MÚSICA

Grammy 2026: confira a lista completa dos principais vencedores da premiação

O artista Kendrick Lamar conquistou sete prêmios em diferentes categorias e se consagrou como o maior vencedor da noite

02.02.26 17h57

Músico diz que foi 'muso' de Roberto Carlos em 'As Canções que Você Fez Pra Mim'

29.01.26 19h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Quem Jonas colocou no VIP? Veja as escolhas do novo Líder do BBB 26

O brother levou a melhor na disputa pelo reinado da Casa nessa quinta-feira (5)

05.02.26 23h20

PRÉ-CARNAVAL

Délcio Luiz traz sucessos do pagode dos anos 90 para o Bloquinho do Pagode de Mesa em Belém

O evento reúne o grupo Nosso Tom com o convidado especial Délcio Luiz para uma tarde repleta de clássicos do samba e decoração temática de pré-carnaval

06.02.26 8h00

carnaval

Chico Bloco de Hollanda anima pré-carnaval em Belém com ritmos amazônicos e MPB

Grupo presta homenagem a Chico Buarque unindo MPB e ritmos amazônicos em apresentações nesta sexta (6) e domingo (8)

05.02.26 23h46

ENSAIOS DA ANITTA

Figurinos usados por Anitta nos Ensaios serão vendidos por R$ 250 a partir desta sexta (6)

Ação inédita vai colocar à venda 26 looks usados pela cantora nas edições de 2024 e 2025 do projeto carnavalesco; veja como comprar

06.02.26 9h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda