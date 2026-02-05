Quem Jonas colocou no VIP? Veja as escolhas do novo Líder do BBB 26
O brother levou a melhor na disputa pelo reinado da Casa nessa quinta-feira (5)
O Big Brother Brasil 26 tem um novo Líder: Jonas. O brother levou a melhor na prova, que contou com três fases, realizada nessa quinta-feira (5). A disputa final ficou entre ele e Marciele, que terminou o dia sem vitória e na Xepa.
VEJA MAIS
Para o VIP, Jonas teve que selecionar seis aliados no jogo. Os quatro primeiros foram anunciados rapidamente, sendo Sol, Sarah, Alberto Cowboy e Edilson Capetinha, por ordem de escolha. As últimas vagas, entretanto, exigiram um pouco de reflexão do brother, que optou por Gabriela e Maxiane.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA