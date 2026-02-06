Banda Ketlyn lança primeiro single autoral e estreia nos streamings com remix irreverente

A Banda Ketlyn, grupo formado pelos artistas paraenses O Vagner, Xviccy e Elizandra, lançou nesta quarta-feira seu primeiro single oficial, "Jura Pra Mim – Rock Doido Remix". A faixa, que marca a estreia do projeto autoral, já está disponível em plataformas digitais como Spotify, Deezer e Apple Music.

Formada por cantores e atores que estudam teatro na Universidade Federal do Pará (UFPA), a Banda Ketlyn nasceu dentro de um projeto acadêmico da instituição. A proposta do grupo é unir música, artes cênicas e humor, criando um trabalho que transita entre o show musical e a performance teatral.

Brega Pop cômico e estética exagerada

Autodefinida como um projeto de brega pop cômico, a banda aposta em uma estética exagerada. Dramaturgia, comicidade e música autoral são elementos centrais da narrativa artística do grupo.

Para Elizandra, uma das integrantes, o lançamento sintetiza a essência do grupo. "A Banda Ketlyn surge do nosso amor por música e teatro e da nossa vontade de nos divertirmos entre amigos", afirma.

Ela expressa o desejo de que a música chegue ao público com "energia de festa, liberdade e curtição". A escolha do período carnavalesco para a estreia reforça o caráter festivo e irreverente do projeto.

A iniciativa dialoga com a cultura popular, o humor e o espírito coletivo, conforme destaca a artista. "E nada melhor do que o carnaval para marcar esse início nos streamings", conclui Elizandra.

Viralização e carreira artística

Antes da estreia oficial, a Banda Ketlyn já havia atraído atenção ao viralizar no Instagram. Um vídeo satírico, em que se apresentava como atração do Global Citizen 2025 (evento realizado em Belém), alcançou grande público.

A publicação ultrapassou 254 mil visualizações, rompendo a bolha local e alcançando público em outras regiões do país.

Com a repercussão, o projeto deixou de ser apenas uma experimentação artística. Ele passou a ser tratado como carreira, assumindo um universo ficcional próprio.

Nesse universo, os integrantes se colocam como ícones pop paraenses. Eles mesclam narrativa teatral, cenas cômicas e música em suas performances.

Xviccy, outro integrante, destaca o caráter leve do trabalho. "A gente faz um trabalho bom, mas também divertido e gostoso pra gente", conta.

Ele acrescenta que "construir algo assim, sem cobrança exagerada, tem sido muito especial".

O remix: humor e identidade sonora

O single "Jura Pra Mim – Rock Doido Remix" é uma releitura energética e performática da canção original. A nova versão apresenta uma estética rock, mantendo o tom cômico que define o grupo.

A produção musical é assinada por Boy Loureiro, referência no tecnobrega em Belém. O Vagner destaca a parceria como um dos pontos fortes do lançamento.

"O Boy conseguiu imprimir a característica da banda e a personalidade de cada integrante de forma sensacional", afirma O Vagner.

Com esse primeiro passo, a Banda Ketlyn se firma como um projeto que articula entretenimento, música autoral, humor e artes cênicas. A iniciativa dialoga com a cultura digital e a cena artística independente do Pará.