Quem vai vencer o BBB 26? Enquete mostra quem são os favoritos para ganhar o programa

A 26ª edição do Big Brother Brasil mal começou, mas o público já escolheu alguns favoritos para vencer o programa ao final da disputa na casa mais vigiada do país, que fica localizada nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro (RJ). De acordo com uma enquete promovida pelo portal Metrópoles, a jornalista Ana Paula Renault é preferida até o momento para ganhar o reality com uma porcentagem de 34.94% dos votos.

Confira o resultado da enquete:

Até o momento, o resultado parcial da enquete do portal Metrópoles aponta essas porcentagens:

Ana Paula Renault com 30.96% Jordana com 25.78% Chaiany com 11.85% Sarah Andrade com 6.56% Jonas Sulzbach com 5.98% Alberto Cowboy com 5.87% Babu Santana 3.68% Solange Couto com 1.27% Edilson Capetinha com 1.15% Leandro com 1.15% Milena com 1.15% Juliano Floss com 1.04% Sol Vega com 0.81% Gabriela com 0.58% Breno com 0.58% Marciele com 0.46% Maxiane com 0.46% Marcelo com 0.35% Samira com 0.35%

É importante sempre lembrar que a enquete do possível vencedor do BBB 26 não possui caráter científico e apenas retrata uma tendência de parte das pessoas que assistem ao programa de entretenimento. Logo, o resultado oficial será divulgado no dia 21 de abril de 2026 com base na votação que ainda será aberta no próprio site do Gshow, na aba do BBB 26.

Qual é o prêmio do BBB 26?

O prêmio do BBB 26 foi anunciado na estreia do programa exibido no dia 12 de janeiro pelo jornalista e apresentador Tadeu Schmidt. No dia em que a maioria das sisters e brothers entraram na casa, ele informou que o prêmio desta temporada será o dobro do valor da edição anterior e, por isso, o vencedor do BBB 26 ganhará cerca de R$ 5,44 milhões.

Essa valor é considerado o maior prêmio da história dos realitys shows do Brasil, no ano passado a vencedora do BBB 25 Renata Saldanha faturou R$ 2,72 milhões. Neste ano, o prêmio ainda acumulará até o final do programa, garantindo uma fortuna para o campeão. "E tem mais! Esse valor recorde vai ficar rendendo até o fim do programa. Ou seja, vai crescer mais ainda. É um prêmio para vocês lutarem com a alma", disse Tadeu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)