Virginia Fonseca recria look de Luma de Oliveira e usa coleira com nome de Vini Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (3) ao recriar um look icônico de Luma de Oliveira, um dos maiores símbolos do Carnaval carioca. As fotos fazem parte de um ensaio especial produzido para o Gshow, que homenageia musas e fantasias que marcaram época na folia.

Inspirada no desfile de 1998, quando Luma apareceu como onça-preta usando uma coleira com o nome do então marido, Eike Batista, Virginia adotou um visual semelhante e usou uma coleira com o nome do namorado, o jogador Vini Jr., de 25 anos.

Nas redes sociais, a influenciadora comemorou o resultado do ensaio. “Amando viver cada momento desse Carnaval! Reproduzimos para o gshow o look da diva Luma de Oliveira, em 1998”, escreveu.

À época rainha de bateria da Tradição, Luma de Oliveira causou grande impacto ao desfilar com a fantasia de onça-preta e a coleira cravejada de brilhantes. A peça, que exibia o nome “EIKE”, gerou debates sobre submissão feminina, autonomia e liberdade de expressão, tornando-se um dos figurinos mais lembrados da história do Carnaval.

Em entrevista, Virginia falou sobre a escolha do acessório e afastou qualquer interpretação ligada à submissão. “Não sou nada submissa, dá para perceber, né? Não dependo de homem. Tenho minha vida, minha carreira, meus filhos e estou com a minha coleira aqui, de Vini, porque eu o amo”, afirmou.

Novo papel no Carnaval 2026

Virginia Fonseca assume oficialmente o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio no Carnaval 2026, sucedendo Paolla Oliveira, que ocupou a função por sete anos. Após anunciar a saída em setembro de 2025, Paolla foi homenageada pela escola com o título inédito de Rainha de Honra, em reconhecimento ao legado deixado na agremiação.

Desde então, Virginia tem intensificado a preparação para o desfile, com aulas de samba e participação frequente nos ensaios de rua em Duque de Caxias e na quadra da escola. No ensaio técnico da Marquês de Sapucaí, realizado em 1º de fevereiro de 2026, a influenciadora enfrentou chuva e desfilou sob grande expectativa do público, consolidando sua presença como um dos nomes mais comentados do próximo Carnaval.