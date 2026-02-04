Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Diamante da temporada? Entenda o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Brigido no BBB 26

Apresentador usou referências à série Bridgerton ao anunciar saída do terceiro eliminado do reality

Hannah Franco
fonte

BBB 26: Entenda o discurso de Tadeu na eliminação de Brigido (Reprodução/X)

Brigido foi o terceiro eliminado do BBB 26, nesta terça-feira (3), ao receber 77,88% da média dos votos do público. O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt, que chamou a atenção ao usar referências à série Bridgerton, da Netflix, durante o discurso de eliminação.

O diretor de escolas caiu no paredão formado no último domingo (1º), após ser o segundo mais votado pela casa. Na berlinda, ele disputou a permanência no reality com Ana Paula Renault e Leandro.

No discurso, Tadeu fez um trocadilho com o nome do eliminado ao citar o universo de Bridgerton. A principal referência foi à personagem Lady Whistledown, colunista fictícia da alta sociedade londrina que narra os acontecimentos da série.

Durante a fala, o apresentador citou a frase: “É preciso reconhecer: nas palavras de Lady Whistledown, ‘fingir que nada está errado é a maneira perfeita de convencer o ignorante a ser submisso’”. Tadeu também destacou que, pela primeira vez na edição, todos os emparedados já haviam passado pelo paredão anteriormente.

Ao se dirigir diretamente a Brígido, Tadeu afirmou que a eliminação foi consequência das atitudes do participante dentro da casa. “Por isso, minha cara e gentil pessoa eliminada de hoje, o que eu vou dizer agora é só para você. A responsabilidade pela eliminação é exclusivamente sua, resultado direto da maneira como você decidiu viver nessa casa”, disse o apresentador, mantendo o tom inspirado na forma como Lady Whistledown se comunica com seus leitores.

No encerramento do discurso, Tadeu voltou a usar a referência à série ao afirmar: “Ainda estamos por descobrir quem é o diamante desta temporada, mas essa pessoa certamente não é você: Brígido”. Em Bridgerton, o “diamante da temporada” é o título concedido pela rainha à jovem solteira mais cobiçada para casamento.

Os primeiros episódios da 4ª temporada da série foram lançados pela Netflix em 29 de janeiro.

