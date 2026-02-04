Rainha das Rainhas 2026: a emoção da Grande Noite na vibração dos apresentadores

Todo o charme e encantamento da Grande Noite do concurso Rainha das Rainhas, evento promovido pelo Grupo Liberal, têm como fio condutor uma dupla de apresentadores. E este ano, na 78ª edição, o Rainha das Rainhas está em boas mãos, ou melhor, na voz e talento de Ismaelino Pinto e Layse Santos. Dois jornalistas bem conhecidos do público paraense e que conhecem de perto esse concurso de beleza e fantasia que mexe com os paraenses há quase oito décadas.

Ismaelino Pinto e Layse Santos serão os apresentadores do Rainha das Rainhas neste sábado (7), a partir das 23h, no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia, com transmissão ao vivo e cobertura completa pela TV Liberal e outros veículos do Grupo Liberal. A festa maior dos clubes sociais de Belém apresenta-se como um momento especial do Carnaval paraense e vai reunir 15 candidatas na disputa do título máximo, ou seja, sucedendo a atual Rainha das Rainhas, Lohanne Lima, do Clube do Remo. A responsabilidade de conduzir esse evento tão aguardado pelo público é encarada com tranquilidade por Ismaelino e Layse.

Layse Santos atua como jornalista na Amazônia há 30 anos. “Entrei na TV Liberal em outubro de 1990, minha estreia foi na transmissão do Círio de Nazaré e considero isso um presente! Um pouco antes, havia feito meu primeiro estágio, no jornal O Liberal”, conta.

Ela é CEO e fundadora da agência EKO - Estratégias em Comunicação. “Atuamos com estratégias de reputação, imagem e eventos em todos os Estados da Amazônia. Sou, também, sócia da Gaia, uma consultoria em oratória e treinamento de porta-vozes empresariais. E ainda atuo como apresentadora e mestre de cerimônia em eventos e plataformas digitais. Como podem ver, minha agenda é bem movimentado e eu adoro!”, detalha Layse, sempre em busca de novos horizontes.

Para ela, tem um significado especial poder apresentar o Rainha das Rainhas. “O Rainha é um capítulo à parte na minha trajetória de apresentadora. Ainda hoje, lembro o frio na barriga que senti ao apresentar o concurso pela primeira vez. Também já fui repórter e comentarista do concurso, que se destaca no Norte do Brasil como referência de beleza e fantasia no carnaval”, pontua.

“Acho que ele é a cara do Carnaval paraense, movimenta as famílias e envolve muito o público e as redes sociais. Tenho certeza que vai ser mais uma experiência incrível apresentar o concurso este ano. Tô feliz e sei que vamos nos divertir e nos encantar juntos!”, completa a jornalista.

Apresentar o Rainha das Rainhas 2026, quando a TV Liberal completará 50 anos e o Jornal O Liberal 80 anos de comunicação, é uma motivação a mais para Layse Santos. “Fico feliz de saber que faço parte dessa história de sucesso da TV e do Jornal, referências no jornalismo paraense e brasileiro. Os tempos mudam, o jornalismo se reinventa e o concurso acompanha essa trajetória. Para este ano, já sei que estão preparando muitas novidades e eu estou cheia de boas expectativas. Tenho certeza que será um espetáculo à altura de uma data tão marcante e simbólica”, arremata.

Na pele

Pensar em uma pessoa que gosta muito do que faz, que se joga de cabeça na área de comunicação e arte, é falar de Ismaelino Pinto. Ele completa, agora, 40 anos como jornalista e 20 no Rainha das Rainhas. Então, não precisa nem dizer que Ismaelino está no clima da Grande Noite do Rainha das Rainhas 2026.

Ismaelino é o apresentador mais longevo do concurso. Ele começou a carreira na comunicação atuando em rádio, depois passou para televisão e jornal e, atualmente, faz jornal como colunista de O Liberal (há 25 anos) e apresenta o videocast “Mangueirosamente” no Portal O Liberal.com . Fora isso, já trabalhou em publicidade, em produção de shows. Apaixonado por cinema, ele já comentou sobre filmes em rádio, em TV e é o jornalista no Brasil que mais cobriu o Festival de Cinema de Gramado-RS (completando 31 anos em 2026). Faz cobertura jornalística de festivais e cinema pelo Brasil afora para O Liberal.

“Eu sou um cara que sempre teve uma certa mobilidade. Primeiro, pela curiosidade; segundo, acabei trilhando vários caminhos ao longo desses 40 anos”, ressalta Ismaelino. Além de repórter, ele foi comentarista de cinema na TV Liberal. Ismaelino diz que o videocast “Mangueirosamente’ funciona como uma extensão da coluna dele em O Liberal. “Dessa possibilidade de contar, de falar sobre Belém, falar essencialmente da minha cidade, do lugar onde eu moro, de trazer pessoas que contam histórias da cidade”. Essa identidade amazônica, ele leva consigo para onde vai.

Ismaelino diz que o Rainha das Rainhas “é uma marca que a cidade tem”, ou seja, que cruza o tempo, vem desde os grandes bailes de Carnaval na capital paraense. Traduz “uma cultura da cidade, em que as pessoas se reúnem para assistir ao Rainha”.

“Fundamental na apresentação do Rainha é o respeito ao público”, frisa. Ele ressalta que se tem de estar atento para a transmissão ao vivo e para o público no local do evento, ou seja, vários públicos em questão. O Rainha, como destaca Ismaelino Pinto, mantém a tradição como concurso de beleza e fantasia e se renova para conquistar novos admiradores, como ocorre em 2026, celebrando a cultura amazônica como um grande espetáculo em pleno Carnaval.

O ingresso para a pista do Rainha está no link:tickzi.com.br/eventos/rainhadasrainhas2026. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. E ainda na área de Assinaturas de O Liberal na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco.

Já a mesa de quatro lugares pode ser adquirida via WhatsApp da produtora Show Bis: (91) 98152-4202 ou presencialmente na sede do Grupo Liberal.

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.





